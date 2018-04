Garfagnana



Cub Trasporti: "La quotidiana follia dei mezzi pubblici"

giovedì, 5 aprile 2018, 20:43

“La quotidiana follia dei mezzi pubblici, causa di una gestione sbagliata dall’inizio, e una situazione voluta dalla politica. Un incubo? No, peggio: la realtà”. Inizia così l’amaro commento del sindacato Cub Trasporti dopo l’ennesima segnalazione di disagio denunciata stavolta da una studentessa di una scuola dell’Isi di Barga.



“La triste realtà quotidiana – incalza - che è la causa dei ricorsi tutti persi e pagati dai contribuenti; il fallimento assoluto della politica che ha seguito solo i propri interessi quello dei tagli dei servizi della selvaggia e finta privatizzazione cancellando un referendum del 2011 sulla privatizzazione costata milioni di euro agli italiani. Un servizio per cui tutti gli italiani pagano le tasse e non ricevono i servizi. Questo è lo specchio del Italia oggi. La triste realtà della Lucca Holding prima, poi Ctt Nord della One scarl, le immense scatole vuote, o bambole matriosca come si voglia chiamarle. Tutte hanno in comune che sono società partecipate e, più volte detto anche da esperti universitari, il cancro dei comuni. Dove non vi è nessun controllo pubblico, né sui servizi né sugli stipendi degli amministratori, dove già dal consiglio comunale del 2012 a Lucca furono fatte parecchie osservazioni, ma tutte cadute nel vuoto perché la volontà è sempre stata quella. Aver preso in giro milioni di italiani con il referendum del 2011, dove si racconta e si è raccontata la favola che le aziende si salvano dal disastro creando Ctt Nord. Infatti oggi ne vediamo i risultati”



“E preghiamo i politici e gli amministratori – attacca - di smetterla di raccontare al opinione pubblica che questa situazione è causa dei minori finanziamenti . Dopo anni di piani di rilancio disegnati sulla sabbia. La realtà è che i trasporti sono lacrime e sangue e nessuno pensa ai cittadini e ai lavoratori. Che l’azienda di trasporto pubblico sia poco più di un morto che cammina lo attestano tutte le cronache giornalistiche e le tv, dai tempi di percorrenza dei bus e quelli - biblici - di attesa alle fermate: corse tagliate e spese ridotte all'osso; rincari delle tariffe di sosta e del costo dei biglietti; scure sugli autobus urbani e su quelli provinciali, con milioni di chilometri perduti, smarriti, sacrificati sull'altare di un risanamento finanziario che è ancora drammaticamente di là da venire. Un quadro impietoso di fronte al quale la prospettiva di offrire ai cittadini un servizio normale svanisce”.



“E cosi – continua - siamo a fare la cronaca dell’ennesimo incubo e disagi ai cittadini ai pendolari agli studenti, anche oggi la nostra email del sindacato ha ricevuto molte segnalazioni da parte degli utenti che ci hanno inviato le foto impietose di bus che sempre più assomigliano a cadaveri che circolano tirando gli ultimi chilometri: la linea che da Piazza al Serchio, partita alle 12:45 , doveva arrivare alla Kme di Fornaci alle 13:36 si è rotta perdendo gasolio da Piazza al Serchio fino all' incrocio di Gragnanella. Una vettura che era già stata segnalata più volte e fermata in officina, sempre per la perdita di gasolio. La fuoriuscita di gasolio lungo la strada, dalle segnalazioni giunte, pare abbia causato tre fuori uscite di strada per fortuna senza conseguenze tra località il Poggio e Filicaia”.



“E ancora – prosegue il sindacato -. La mattina il pullman che da Altopascio, partito alle 6:18, doveva arrivare a Barga, alla scuola dell’albeghiero, alle 7:47, è rimasto fermo a Borgo a Mozzano per l’ennesimo guasto, poi sostituito dopo quasi un’ora da un altro mezzo. Questo ha creato disagi a molti studenti che erano fermi in attesa alla stazione ferroviaria di Mologno; e pensare che proprio su quella linea la Ctt ha dato anche un servizio bis in appalto alla Malagodi per mancanza di mezzi. Resta da augurarsi che i cittadini-utenti, fino a oggi letteralmente ignorati - peggio: calpestati - tornino al centro dei radar dell'azienda. Perché è a loro, e solo a loro, che devono essere rivolte le politiche di risanamento”.



“Certo – conclude - la Cub Trasporti non sta a guardare, e le segnalazioni che ci giungono dagli studenti e pendolari saranno seguite dai nostri legali che già stanno promuovendo la class action e una nuova commissione accurata e approfondita sulla vicenda tpl e gara. La Cub assisterà tutti coloro che vorranno farsi parte civile a seguito dei disagi a loro causati. Invitiamo lavoratori e utenti a contattarci”.