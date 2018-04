Dalle terre appenniniche e apuane fino al mar ligure con l’alpinismo lento

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 3 aprile 2018, 15:55

I consiglieri del gruppo di minoranza di Villa Collemandina Alberto Comparini e Maria Teresa Nelli denunciano la situazione di abbandono del rifugio Isera. Gestito dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, chiuso da oltre un anno, non è stato ancora emesso un bando per la sua gestione

martedì, 3 aprile 2018, 08:44

Bechelli, Giovannetti, Paolini, Ricci e Venturi esporranno dal 6 al 15 aprile, presso il palazzo comunale di Pieve Fosciana dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 9 alle 21 nei giorni festivi

sabato, 31 marzo 2018, 18:28

A Vagli Sotto si lavora per i cittadini… anche nelle festività. E’ il primo cittadino Mario Puglia a rassicurare tutti per l’intervento a tempo record effettuato sulla viabilità principale del comune al bivio per Vagli Sopra.

sabato, 31 marzo 2018, 18:00

Viareggino, 70 anni, ex lavoratore della Telecom, Cortopassi è stato segretario organizzativo dello Spi provinciale per otto anni,al fianco di Francesco Fontana che dal 2008 ha ricoperto l'incarico di segretario generale e al quale va la riconoscenza di tutta la struttura per l'ottimo lavoro svolt

sabato, 31 marzo 2018, 17:58

Ben 129, tra aziende agricole e cooperative agricolo-forestali, che solo nel 2017 hanno ottenuto dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord l’affidamento di cantieri di manutenzione sui corsi d’acqua del territorio

sabato, 31 marzo 2018, 14:45

Si tratta di un corso di cucina naturale per pazienti oncologiche del seno (con un massimo di 30 partecipanti), denominato "In seno...alla cucina", dove si parlerà dell'importanza dell'energia del cibo per la guarigione e per il mantenimento della salute, riscoprendo il piacere ed il gusto dei magnifici prodotti del nostro...