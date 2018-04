Garfagnana



“Dies Farris”: storia e antichi sapori a base di farro alla Fortezza di Verrucole

venerdì, 27 aprile 2018, 19:29

di simone pierotti

La Fortezza di Verrucole ospiterà domenica 6 maggio, a partite dalle 10, la speciale giornata “Dies Farris”, dedicata agli antichi sapori della Garfagnana: protagonista indiscusso il farro nelle sue declinazioni culinarie. In contemporanea sarà ospitato il raduno nazionale 2018 dei gruppi storici del XIII secolo con attività sulla vita medievale. In Fortezza le donne prepareranno pietanze dell’epoca e all’ora del desco giungerà un contingente di crociati e pellegrini sul Via del Volto Santo. Ingresso a prezzo speciale 2 euro. Dalle 12 alle 15 possibilità di mangiare con il pranzo degustativo. Menu antipasto, minestrone di farro, spiedini e bocconcini di trota, prosciutto al forno, contorno, dolce, acqua e vino 18 euro. Info e prenotazioni 340/3586862 – 331/4607198

Ad organizzare la giornata Archeopark Fortezza di Verrucole, l’associazione “Mansio hospitalis lucensis”, M&D, il comune di San Romano in Garfagnana, il Consorzio Farro della Garfagnana I.G.P.