Garfagnana



Due autobus guasti in Garfagnana, disagi per studenti e operai

giovedì, 5 aprile 2018, 18:34

di andrea cosimini

Ancora il trasporto pubblico al centro del mirino. Questa volta la segnalazione arriva direttamente da una studentessa dell’Isi Barga, Lisa Puppa, che si è fatta portavoce di due episodi che hanno visto coinvolti due distinti pullman Ctt Nord in servizio in Garfagnana.



Il primo riguarda un pullman (k5081) in servizio per gli operai che da Piazza al Serchio, con partenza alle 13, doveva giungere a Fornaci di Barga. In questo caso però una grossa perdita di gasolio avrebbe reso pericolosa la strada creando notevoli disagi per gli automobilisti.



“Una grossa perdita – ha spiegato la studentessa -, che da Piazza al Serchio arriva fino all'incrocio di Gragnanella (frazione di Castelnuovo di Garfagnana), ha creato un problema di sicurezza stradale. Infatti ci sono stati tre incidenti che hanno coinvolto tre auto, una nella zona di Filicaia e due nei pressi di Poggio. Il pullman è stato più volte segnalato come problematico, ma nonostante questo viene comunque utilizzato. È stato richiesto l'intervento della polizia, che si è recata sul posto per verificare l'accaduto ed accertarsi delle condizioni della strada, ed inoltre è sopraggiunto l'aiuto da parte dei comuni per rendere la strada nuovamente agibile”.



L’altro episodio ha visto invece coinvolto un pullman per gli studenti che da Altopascio doveva giungere a Barga. In questo caso gli alunni avrebbero dovuto subire però un disagio legato al ritardo nella ripartenza del mezzo dopo che questo si era fermato.

“La mattina – ha incalzato la studentessa - i ragazzi sono arrivati tardi a scuola per colpa del mezzo che si è fermato a Borgo a Mozzano per poi ripartire dopo circa 45 minuti, provocando ulteriori disagi anche agli alunni che giungono da Lucca col treno e usufruiscono poi del servizio pullman”.

Lisa Puppa ha puntato quindi il dito contro le condizioni dei pullman usati dalla Ctt Nord, spesso vecchi e danneggiati, ed ha chiesto mezzi adeguati che possano garantire una sicurezza maggiore per gli utenti.

“Le condizioni di questi pullman usati dalla Ctt Nord – ha dichiarato - ci lasciano sempre a desiderare, scoraggiandoci al loro utilizzo e diminuendo sempre di più la nostra fiducia. Molte sono le volte in cui, per paura, non prendiamo i pullman: ad esempio nei giorni di neve o di ghiaccio, spaventati dal fatto che l'uso di mezzi ormai così vecchi e danneggiati possa essere pericoloso. Molte altre sono le volte in cui ci troviamo in ritardo per colpa di un servizio che non funziona, avendo sempre qualcosa da rattoppare o pezzi di ricambio da cercare, in quanto non c'è la possibilità di utilizzare pullman nuovi che ci garantiscono la sicurezza adeguata”.