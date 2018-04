Garfagnana : nicciano



Fibra ottica, un cittadino si lamenta della gestione dei lavori. Telecom rassicura: "Entro una settimana problema risolto"

giovedì, 19 aprile 2018, 17:32

di andrea cosimini

Ha suscitato l'indignazione di un cittadino del posto, Roberto Pedreschi, la gestione dei lavori sulla fibra ottica nel paese di Nicciano, frazione del comune di Piazza al Serchio, da parte di Telecom Italia. L'apparente stallo dei lavori su una strada comunale "secondaria" interna al paese, fortunatamente non transitata da auto ma solo da mezzi agricoli o pedoni, ha infatti indotto questo cittadino a chiedersi il perché di questa interruzione prolungata da parte della compagnia.



In particolare, l'utente ha denunciato l'abbandono dei materiali lasciati all'aperto durante lo stallo dei lavori, in completa balia delle intemperie, e allo stesso tempo ha segnalato il pericolo per la sicurezza dei cittadini, dovuto soprattutto ad alcuni cavi lasciati scoperti.



"Dal mese di ottobre 2017 - spiega - questa strada comunale è completamente spaccata a causa dei lavori che non vengono conclusi. Non ci lavora mai nessuno. All'inizio furono portati alcuni sacchi di cemento e ghiaia. Quei sacchi, in questi sei mesi, sono rimasti fuori sotto tutte le intemperie (acqua, neve, ghiaccio) e sono ancora lì. Nessuno sa quanto ci resteranno ancora. Mi domando: saranno ancora buoni?"

"Tutti i cavi sono scoperti - denuncia poi questo cittadino - con il rischio che chi passa a piedi possa caderci; come se non bastasse, la nuova colonnina del telefono che hanno installato dove sono stati fatti i collegamenti, appena messa, aveva già lo sportello rotto, con il risultato che sta sempre aperta e ci piove dentro. Chiunque potrebbe andare lì e tagliare i fili dove sono collegati tutti i telefoni del paese e creare seri problemi. O magari fare altri atti di vandalismo: chi fosse capace potrebbe anche ascoltare le conversazioni delle persone. E poi parlano di privacy! Tutto questo - conclude - senza alcun controllo e senza un responsabile. Anche il comune latita".



Dopo la segnalazione di questo cittadino, comunque, Telecom Italia si è subito attivata per capire il problema. Dalla compagnia è arrivata la rassicurazione sui tempi di chiusura dei lavori e la spiegazione del loro ritardo. "La fibra - ha risposto Telecom - è già stata collaudata da mesi. E' in corso però una bonifica delle banche dati per cui esiste un problema di software che, tra pochi giorni, verrà comunque risolto. Fra una settimana circa verrà ultimato l'allineamento delle banche dati ed è prevista la vendibilità del servizio anche nella frazione di Nicciano".



Insomma, appuntamento tra una settimana. Sperando che la conclusione dei lavori per l'attivazione della fibra ottica metta fine anche all'indecente e pericoloso stato della strada.