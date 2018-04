Garfagnana



Francesco Clementi confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana

sabato, 28 aprile 2018, 13:34

Francesco Clementi è stato confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana. Classe '74, da 17 anni lavora nel mondo della cooperazione toscana. Oggi è amministratore delegato della cooperativa L'Orologio, è presidente della cooperativa sociale Cristoforo e del Consorzio Orologio 2.0 Network ed è membro del consiglio di amministrazione del Consorzio Co&So.

La riconferma alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi si inserisce in un contesto di riorganizzazione interna. "Stiamo lavorando per rafforzare la nostra squadra - dichiara il presidente Clementi - inserendo professionalità ancora più specifiche per rispondere meglio ai bisogni dei lavoratori e dei territori. Vogliamo essere espressione della sana cooperazione, avviando una battaglia ancora più dura contro le false cooperative che ledono i diritti dei lavoratori"

L'attività sarà incentrata anche sul supporto all'imprenditorialità. "E' nostro obiettivo aiutare le realtà che vogliono fare impresa a crescere e svilupparsi - continua Clementi - attraverso processi che puntino sulle nuove competenze e sull'innovazione"