Garfagnana



Franchini (Pd): “Il turismo come traino dell’economia in Valle del Serchio”

giovedì, 26 aprile 2018, 15:09

Tania Franchini, componente della segreteria territoriale del Pd con incarico al turismo e componente dell'assemblea regionale del Partito Democratico, interviene per sensibilizzare sul tema del turismo in Valle del Serchio e annuncia la realizzazione di un depliant che abbraccia l’intera valle.



“La Valle del Serchio – esordisce - custodisce un patrimonio straordinario di beni culturali, ambientali, ricchi di tradizioni di sapori e saperi. Serve un impegno di tutte le forze politiche presenti sul nostro territorio per rilanciare turisticamente la Valle del Serchio, perchè il turismo può diventare un'opportunità di crescita, ma soprattutto, un volano economico importante per il futuro della nostra gente”.



“Sto lavorando – dichiara - alla realizzazione di un depliant turistico che 'abbraccia' l'intera Valle, un depliant che consentirà al nostro territorio di presentarsi con un 'prodotto' unitario che trasmetta la bellezza di una terra tutta da scoprire e 'gustare'. Un depliant che ci consentirà di essere presenti in tutte le fiere del turismo, nazionali ed internazionali, anche se internet è in grado di sopperire a molte informazioni, il depliant rimane un importante strumento per interessare ed influenzare il turista”.



“Il nostro territorio – spiega -, ci offre anche una grande opportunità, grazie alle sue caratteristiche ambientali e naturalistiche, per sviluppare quelle che sono le nuove frontiere del turismo, quello sportivo ed ambientale”.



“Sono fermamente convinta – conclude - che questa strada sia quella giusta, il turismo può diventare un elemento trainante dell'economia della Valle del Serchio”.