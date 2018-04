Gallicano, bilancio approvato con un importante avanzo

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 28 aprile 2018, 16:33

Andrea Bertucci, titolare della rinomata osteria "Vecchio Mulino" a Castelnuovo, denuncia l'abbassamento delle acque del lago di Pontecosi e gli odori nauseabondi che allontanerebbero i turisti soprattutto nei giorni di festa

sabato, 28 aprile 2018, 13:34

Francesco Clementi è stato confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana. Classe '74, da 17 anni lavora nel mondo della cooperazione toscana. Oggi è amministratore delegato della cooperativa L'Orologio, è presidente della cooperativa sociale Cristoforo e del Consorzio Orologio 2.0 Network ed è membro del consiglio di amministrazione del...

sabato, 28 aprile 2018, 08:48

La sezione di Lucca del Nucleo Paracadutisti Garfagnana ha organizzato, in collaborazione con le amministrazioni locali, alcune cerimonie per ricordare le missioni compiute nel giugno-luglio 1943 in Africa Settentrionale e nella Sicilia occupata dagli anglo-americani da pattuglie degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e del X° Reggimento Arditi del Regio Esercito

venerdì, 27 aprile 2018, 19:29

La Fortezza di Verrucole ospiterà domenica 6 maggio, a partite dalle 10, la speciale giornata “Dies Farris”, dedicata agli antichi sapori della Garfagnana: protagonista indiscusso il farro nelle sue declinazioni culinarie

venerdì, 27 aprile 2018, 19:27

Il programma, che verrà inviato alla Regione nei prossimi giorni prevede, nel capoluogo, dalle 21 alle 23 deposito Museale di Arte Sacra e visita di San Michele alla scoperta delle opere di Civitali, Museo storico della Filarmonica Alpina dal 1858 al 2018, 160 anni di cultura di musica, Torre dell’orologio,...

venerdì, 27 aprile 2018, 15:55

La frazione di Bolognana, nel comune di Gallicano, ricorda i suoi caduti sul lavoro nel giorno del 1 maggio, festa dei lavoratori. Il programma prevede alle 10.45 l'arrivo della staffetta podistica a cura del Gruppo Donatori di Sangue di Bolognana