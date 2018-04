Garfagnana



Il Nucleo Paracadutisti Garfagnana celebra le missioni degli Arditi

sabato, 28 aprile 2018, 08:48

La sezione di Lucca del Nucleo Paracadutisti Garfagnana ha organizzato, in collaborazione con le amministrazioni locali, alcune cerimonie per ricordare le missioni compiute nel giugno-luglio 1943 in Africa Settentrionale e nella Sicilia occupata dagli anglo-americani da pattuglie degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e del X° Reggimento Arditi del Regio Esercito.



Fra il 26 maggio e il 3 giugno sarà aperta a Castelnuovo di Garfagnana, presso la "Sala Suffredini" nella Rocca Ariostesca, una mostra fotografica con fotografie storiche provenienti dagli archivi degli ADRA Dante Lazzeri, Carlo Coppi, Vittorio Balmas e Franco Costanzo e con fotografie relative all'attività e alle missioni del 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare che ha ereditato le missioni e le tradizioni degli ADRA.



In occasione dell'apertura della mostra fotografica, nel pomeriggio del 26 maggio, si terrà una conferenza sulla storia e sulle missioni degli ADRA e del X° Reggimento Arditi.



Domenica 24 giugno, a Vagli Sotto, sarà invece inaugurato un monumento in marmo (offerto dal comune di Vagli Sotto) dedicato agli Arditi Incursori che compirono le missioni belliche nel giugno - luglio 1943. Parteciperà alla cerimonia una rappresentanza ufficiale del 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare.