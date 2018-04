Garfagnana



Impianti aperti in Garfagnana per un altro week-end sulla neve

venerdì, 6 aprile 2018, 17:42

Si scia ancora nelle località della montagna toscana. La neve continua a essere abbondante sulle piste, grazie alle cospicue precipitazioni di un inverno davvero da incorniciare. Le prime sciate sono datate infatti dalla metà del mese di novembre (2017) e la recente Pasqua ha fatto registrare ottime presenze sulle piste da sci, aperte in tutte le località.

Dunque per il fine settimana (7 e 8 aprile) sarà aperto tutto il Comprensorio di Abetone (impianti aperti 16/17, neve 100/300); si scierà anche alla Doganaccia (impianti aperti 4/4, neve 150/200), al Casone di Profecchia in Garfagnana (impianti aperti 3/3, neve 30/50), a Zeri in Lunigiana (impianti aperti 3/3, neve 40/70 . Sono aperte anche tutte le piste per lo sci nordico al Passo Radici (Lu), dove la neve supera i due metri di quota. Chiuse invece dallo scorso 2 aprile per fine stagione le stazioni di Amiata e Careggine (Lu).

All'Abetone (www.multipassabetone.it per conoscere i dettagli delle aperture), alla Doganaccia (www.doganaccia2000.it) e a Zeri gli impianti saranno aperti anche nei giorni feriali dal 9 al 13 aprile e nel fine settimana del 14 e 15 aprile. Dal 9 aprile chiusura di fine stagione per il Casone di Profecchia.

A Zeri nei giorni successivi al 15 aprile rimarrà aperto il campo scuola meteo permettendo. Anche ad Abetone e Doganaccia si deciderà dal 15 aprile in poi in base al meteo e all'innevamento.

Dunque, la stagione dello sci non è ancora finita.