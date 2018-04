Garfagnana



Infrastrutture e sicurezza, Lega: "Poco meno di 13 milioni e non 34 come dichiarato da Marcucci"

sabato, 21 aprile 2018, 14:36

Con una nota il segretario Lega Mediavalle e Garfagnana, nonché consigliere provinciale Simone Simonini, puntualizza le dichiarazioni del senatore Andrea Marcucci, il quale ha espresso grande soddisfazione per i 34 milioni di finanziamenti arrivati in provincia di Lucca grazie al governo Gentiloni.

"Facciamo chiarezza - afferma Simonini - come si evince dal sito del ministero dell’interno, al bando finanziamenti infrastrutture e sicurezza hanno partecipato ben oltre 5 mila 900 comuni, di cui solo ai primi 150 circa andranno i benefici previsti dagli specifici finanziamenti".

"Le richieste - prosegue il segretario - sono state per oltre 7 miliardi euro. Per l’assegnazione delle risorse si è usato il criterio del disavanzo di bilancio; per intendersi “il rapporto tra avanzo e le entrate totali del comune. Paradossale che i fondi siano andati con priorità ai comuni con il maggior disavanzo cioè meno virtuosi ). Sono stati finanziati così nella Valle del Serchio, due progetti a Castelnuovo di Garfagnana, quattro progetti a Gallicano, cinque progetti a Bagni di Lucca e uno per San Romano, per un importo totale inferiore a 13 milioni e non 34 come sventolato dal Senatore, nonché capogruppo Pd al senato Andrea Marcucci. Non entriamo nel merito di questo modus operandi, dove si è voluto premiare i comuni con i bilanci meno brillanti, resta il fatto grave che si è voluto far passare un messaggio politico errato, riguardo la ricaduta economica sul territorio".

"Non sappiamo se questo lo si è fatto volutamente - conclude Simonini - ma i numeri vanno riportati correttamente senza creare ingiuste aspettative e catturare facili consensi in vista delle future amministrative comunali 2019. Gli altri progetti ammessi, restano privi della necessaria copertura economica e vanno, quindi, a colorare il mondo dei sogni".