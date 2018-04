Garfagnana



La Corte di Appello annulla il sequestro dei beni a Pietro Raffaelli

giovedì, 12 aprile 2018, 21:34

Il 1 ottobre 2013 era scattato il sequestro effettuato nei confronti di Pietro Raffaelli e dei suoi familiari con l’accusa di essere stato condannato per reati associativi e di avere effettuato trasferimento fraudolento di valori e di avere, altresì, omesso le comunicazioni delle variazioni del proprio patrimonio al nucleo di polizia tributaria. "Il tutto - scrive Pietro Raffaelli - con grande dispiegamento di mezzi e forze speciali, elicotteri compresi".

Il 18 luglio 2016 tale sequestro veniva confermato con sentenza di primo grado dal tribunale di Lucca.

Tale sentenza veniva opposta dallo stesso Raffaelli, tramite i propri difensori, Proff.ri Nico D’Ascola e Padovani Tullio, presso la Corte di Appello di Firenze, la quale in data 11/04/2018 così si è pronunciata:

Tanto premesso, si deve concludere che non vi sono in atti elementi di fatto che consentano di affermare l’appartenenza del proposto (Pietro Raffaelli) ad associazioni criminali di stampo mafioso e dunque la sua pericolosità specifica ex art. 4 lett. a) d. lgs. 159/2011.

Ne deriva, recita sempre la sentenza della Corte, che l’Appello del proposto deve essere accolto.

Sono infatti da ritenere fondate le censure mosse dalla difesa in relazione alla valutazione del Tribunale in punto di pericolosità per appartenenza ad una associazione di stampo mafioso e di correlazione temporale tra pericolosità ed acquisizione dei beni dei quali è stata disposta la confisca.

Altre censure dedotte dagli appellanti rimangono, naturalmente, assorbite.

La Corte, provvedendo in ordine all’appello proposto nell’interesse di Raffaelli Pietro più altri (persone fisiche e giuridiche) avverso il decreto del Tribunale di Lucca in data 18/07/2016 revoca il disposto sequestro e la confisca dei beni indicati, dei quali dispone l’immediata restituzione agli aventi diritto.

"Dopo quattro anni - conclude Pietro Raffaelli - sei mesi ed undici giorni speriamo che la Corte abbia scritto la parola fine su una vicenda che ha portato dolore e distruzione su una intera famiglia".