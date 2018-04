La Lega chiama a raccolta il centrodestra per le amministrative 2019

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 30 aprile 2018, 12:51

Primo maggio, Festa del lavoro e dei lavoratori: ancora con più forza, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs regionali, a pochi giorni dalla Festa della Liberazione, tornano a dire "no" alle aperture commerciali per le festività: non hanno prodotto né occupazione aggiuntiva e di qualità, non hanno prodotto aumento dei...

domenica, 29 aprile 2018, 09:45

A pochi mesi dal referendum che ha bocciato la fusione tra i comuni di Pieve Fosciana, San Romano e Fosciandora, per la creazione del nuovo ente Appennino in Garfagnana, il Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio annuncia di voler sostenere un'altra campagna per il "no" alla fusione tra...

sabato, 28 aprile 2018, 20:12

Approvato, nell’ultima seduta del consiglio comunale a Gallicano, il rendiconto 2017. Il consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione di 816.813,26 euro, di cui 211.041,46 destinati a diversi investimenti che permetteranno di effettuare quest’anno “importanti interventi sul territorio" come dichiarato dall’amministrazione

sabato, 28 aprile 2018, 16:33

Andrea Bertucci, titolare della rinomata osteria "Vecchio Mulino" a Castelnuovo, denuncia l'abbassamento delle acque del lago di Pontecosi e gli odori nauseabondi che allontanerebbero i turisti soprattutto nei giorni di festa

sabato, 28 aprile 2018, 13:34

Francesco Clementi è stato confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana. Classe '74, da 17 anni lavora nel mondo della cooperazione toscana. Oggi è amministratore delegato della cooperativa L'Orologio, è presidente della cooperativa sociale Cristoforo e del Consorzio Orologio 2.0 Network ed è membro del consiglio di amministrazione del...

sabato, 28 aprile 2018, 08:48

La sezione di Lucca del Nucleo Paracadutisti Garfagnana ha organizzato, in collaborazione con le amministrazioni locali, alcune cerimonie per ricordare le missioni compiute nel giugno-luglio 1943 in Africa Settentrionale e nella Sicilia occupata dagli anglo-americani da pattuglie degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e del X° Reggimento Arditi del Regio Esercito