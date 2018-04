Garfagnana



La Lega pensa alle amministrative: "Vogliamo essere protagonisti in Mediavalle e Garfagnana"

lunedì, 9 aprile 2018, 13:40

Dopo l’ottimo risultato conseguito alle ultime elezioni politiche, la Lega Nord pensa già alle prossime elezioni amministrative in Valle del Serchio (in programma nel 2019) ponendosi come obiettivo quello di essere una guida per tutto il centrodestra.

“Sembra presto, ma non è così per una formazione che da poco si è strutturata sul territorio rispetto ad altre realtà già presenti da tempo – esordisce -. Il lavoro è tanto e non ci spaventa per niente. La Lega vuole comunque essere una guida per tutto il centrodestra”.

“A breve – spiega - partiranno i contatti ufficiali con i nostri alleati e crediamo che i partiti debbano tornare ad avere un ruolo primario nella realtà del centrodestra che, con liste civiche di dubbie radici, hanno creato non poca confusione nel nostro elettorato. Contatti preliminari invece sono già in corso in vari comuni della Mediavalle che andranno al voto, mentre in alcuni comuni della Garfagnana la situazione è un po' più delineata. Il nostro ingrediente è massimo rinnovamento”.

“Per questo – annuncia - chiunque creda nei nostri ideali e voglia darci una mano in maniera costruttiva sarà ben accetto. Dalla prossima settimana partirà il tesseramento Lega, a cui chiediamo di aderire per dare un futuro alla nostra valle. Sarà possibile anche incontrarci ai molti gazebo che faremo per tutta l'estate ai mercati e alle fiere. Come sempre del resto. Siamo infatti l’unico movimento presente anche in periodi senza elezioni imminenti”.

“Invitiamo da subito – conclude - a contattare i responsabili locali dei partiti di centrodestra, “che hanno nomi e ruoli ufficiali sul territorio”, per prendere visione del lavoro fatto e da fare; da escludere con veemenza liste fantasiose che nasceranno imminenti di centrodestra, andando così a favorire il Partito Democratico. Il prossimo anno potrebbe davvero,” visto anche il risultato delle ultime politiche”, cambiare la valle”.