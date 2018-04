Garfagnana : pontecosi



"Lago asciutto e cattivi odori, un danno al turismo": la denuncia di Andrea Bertucci

sabato, 28 aprile 2018, 16:33

di andrea cosimini

E' uno dei fiori all'occhiello della Garfagnana. Il caratteristico Lago di Pontecosi, situato per metà sul comune di Pieve Fosciana e per metà su quello di Castelnuovo, nato da uno sbarramento Enel sul fiume Serchio. Un luogo molto frequentato soprattutto nel week-end e nelle calde serate estive, ideale per merende e passeggiate all'aperto, con un bar-pizzeria e un'area verde attrezzata con giochi per bambini.



Tra i frequentatori di questo luogo, oltre ai tanti turisti, anche un garfagnino doc come Andrea Bertucci, titolare della rinomata osteria "Vecchio Mulino" a Castelnuovo, che anche oggi si trovava sulle sponde del lago per apprezzare la pace e la tranquillità che si respirano in questo magico scorcio della Garfagnana.



Proprio il suo amore per la Garfagnana, e per il lago di Pontecosi in particolare, lo hanno spinto però a denunciare lo stato in cui si trova oggi questo bacino. Un invaso semi-vuoto, con il livello dell'acqua ridotto al minimo, e odori nauseabondi nell'aria oggetto di lamentela da parte sia degli abitanti che degli stessi turisti.



"Oggi mi trovavo a Pontecosi - ha denunciato - e mi sono trovato davanti questo scenario: lago secco, tronchi ovunque, fango, melma e una puzza nell'aria che ha costretto addirittura qualche turista a girare con il fazzoletto al naso. Mi chiedo come sia possibile offrire questo spettacolo soprattutto nei giorni di festa. Specie ora che siamo a ridosso del ponte del Primo Maggio. Molti turisti scendono dalla macchina, ma poi ripartono subito".



Quindi l'appello alla società Enel che gestisce il bacino: "Vorrei capire come mai - conclude Bertucci - il livello del lago tende regolarmente ad abbassarsi nei ponti e giorni festivi quando l'afflusso dei visitatori invece aumenta. Questo rappresenta un danno sia per i turisti che per gli abitanti del luogo".



Enel fa sapere che c'è stata una limitazione temporanea di invaso per eseguire delle verifiche su alcune strumentazioni. L'attività si è conclusa e adesso il bacino sta risalendo fino al consueto livello di esercizio.