L’analisi del trasporto pubblico per il Cub Trasporti: "Una condanna senza attenuanti"

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:53

“Speriamo di essere fortunati oggi". Inizia così l’analisi dello stato attuale del trasporto locale da parte del CUB Trasporti.

“Potremmo cominciare con questo auspicio che somiglia a una preghiera il viaggio degli autisti che ogni mattina prendono servizio e che con grande impegno e serietà cercano i tutti i modi di portare a compimento il proprio servizio, e lo stesso auspicio che quotidianamente si ritrovano a ripetere tutti gli utenti e studenti giustamente infuriati per un servizio scadente e costi degli abbonamenti e dei biglietti che però puntualmente vengono aumentati dalla regione e dai comuni”.

“Il trasporto pubblico - prosegue - che per anni e anche oggi ha fatto da pozzo per attirare voti ad ogni tornata elettorale, e che puntualmente viene come ogni cosa, abbandonato a sè stesso ad elezioni passate. La Cub Trasporti continua a puntare il dito sulla maggioranza dei comuni che per anni hanno raccontato all'opinione pubblica che la privatizzazione e la nascita delle società partecipate siano un bene per il trasporto pubblico perché a detta della politica, questa era la chiave di svolta del trasporto pubblico per renderlo efficiente per salvare anche i posti di lavoro, insomma da anni vanno in scena le stesse tragicomiche scene di un film già visto, ma ciò che ciò che dovrebbe ancora far riflettere di più e la stessa parte politica della minoranza di quella opposizione che dovrebbe gridare e battere i pugni più forte nelle aule dei consigli comunali per rivendicare quei diritti negati. Ma l'opposizione dove è? Dov’è il consigliere dei 5 stelle di Lucca, il movimento 5 stelle quello che più di tutti visto che il tpl è uno dei punti delle 5 stelle del programma, dovrebbe farsi sentire più di altri cosa fa? Troppi gli impegni come delegato UIL? Ci chiediamo come possa esserci un sindacalista di un sindacato come la UIL all’interno del movimento 5 stelle, ricordiamo che la UIL ha firmato la job acts e il testo sulla rappresentanza e ancora gli accordi di Fiat Pomigliano D'Arco, che di fatto hanno cancellato i diritti dei lavoratori”.

“La realtà - spiega - è che il trasporto pubblico sta vivendo un momento a dir poco pessimo: autobus potremmo dire inesistenti visto che vengono fermati di continuo da guasti , gli orari sono diventati un fastidioso optional sulle paline delle fermate ed il servizio di biglietteria di piazzale verdi dove dalle 10:30 rimane una sola operatrice, che da sola non può riuscire a gestire di fare biglietti e abbonamenti efficiente causando lunghe file , e che costringe i pendolari a desistere e quindi rinunciare a fare il biglietto che costerebbe meno rispetto a quello che costa su autobus dove invece sono costretti a acquistare per non rischiare di perdere il pullman, operatrice assolutamente incolpevole dei disservizi, e l’azienda non può far teatrini di non sapere nulla o mettere in scena ennesimo teatrino accusando la crisi e le sempre minore risorse sul tpl, perché non è la realtà dei fatti, la realtà è forse invece che non voglia risolvere per continuare a risparmiare sul personale, creando però appunto disagi ai cittadini che pagano questo servizio, operatrici che poi purtroppo debbono subire - che deve fare i conti con utenti imbestialiti ed un disservizio che non vuol finire mai. Invitiamo la politica e tutti i cittadini a rivedersi i seguenti link dove le promesse puntualmente a ridosso delle elezioni giungevano puntualmente”.

“Dal 2012 ad oggi - incalza - quanto promesso non è stato mantenuto, anzi dopo aver messo mano ai contratti dei lavoratori si vedono costretti a lavorare anche malati per non finire ad 1€, si continua a mettere mani sui tagli dei servizi che soprattutto a scuole chiuse diventano pesanti visto che molti servizi durante questo periodo non vengono fatti, dimenticandosi che oltre la scuola ci sono utenti che per recarsi a lavoro sono costretti a usare le proprie auto , nonostante gli abbonamenti pagati tutto anno e che dovrebbe invece garantire loro un servizio tpl sempre . E anche ieri la CUB Trasporti ha ricevuto da una passeggera che costretta per il bus guasto , ennesima segnalazione che ci ha documentato inviandoci foto e video con il telefono del figlio, il pullman guasto ripreso in località Tre Fiumi, la signora che doveva recarsi a Castelnuovo di Garfagnana alle 7:35 non vedendo arrivare il bus alle 7:05 al capolinea di Arni si è vista costretta a chiamare il proprio figlio che era per fortuna in ferie, per farsi venire a prendere, ennesima storia quotidiana che la CUB continua a denunciare. C'è chi direbbe, e vabbè può capitare un piccolo imprevisto giornaliero, si potrebbe anche dire sicuramente la giornata andrà meglio. e no diciamo noi no, non è finita , perché le disgrazie per citare un detto non vengono mai da sole, e quasi per non tradire quella che ormai è diventata triste consuetudine, poche ore dopo quella citata poc'anzi, la CUB riceve un'altra altra segnalazione da utenti e automobilisti che tornando da Lucca percorrendo la strada provinciale a Gallicano alle ore 8:47 che partito da Lucca doveva arrivare a Castelnuovo alle ore 9:05 , notano un bus all'altezza del distributore gas un autobus fermo, che dalla ruota sinistra posteriore fumava causa perdita del olio da un mozzo della ruota sinistra e che il calore del olio che scivolava sul cuscinetto e toccando le pasticche calde dei freni stava fumando e stava per prendere fuoco, insomma se volgiamo dare un titolo al tpl come fosse un film tragico potremmo intitolarlo”.

"I pendolari - continua - che tutte le mattine e cosi gli studenti che debbono raggiungere il capoluogo a Lucca per studio o lavoro ogni mattina si lamentano per una condizione di grave difficoltà che si registrano tutti i giorni, e che invece di diminuire aumenta ,la CUB invita i politici totalmente assenti, e anche i giornalisti e perché no magari anche le forze del ordine , a farsi un giro sugli autobus per rendersi conto dei disagi cui sono costretti i pendolari e gli studenti , a recarsi la mattina presso i vari capolinea in partenza per le scuole da Capannori o Pescia Altopascio che si dirigono a Piazzale Verdi e quelli che da Piazzale Verdi che con la Lam Blu arrivano e partono per raggiungere le scuole di Lucca , che dire degli autobus extraurbano delle 7.00 e ancora quelli che sempre da Lucca si dirigono verso le scuole di Castelnuovo Garfagnana e Barga, ogni giorno possiamo vedere molti pendolari sono costretti a viaggiare in piedi stipati dentro gli autobus . Cari politici i cittadini non sono merce di scambio, i cittadini vanno tutelati e difesi e non cercati solo durante i comizi e le parate, i servizi pubblici hanno dei costi, soldi pubblici ricordiamolo e quindi ci si deve pretendere che chi gestisce il trasporto pubblico e chi ha voluto la nascita delle scatole vuote delle società partecipate, sappia far funzionare questo bene, che il dovere di pianificare, la libertà di circolazione è sancita in Italia dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell’Unione europea (Art. II-105). Gli utenti ci continuano a segnalare e segnalano l'evidente pericolosità per l'incolumità dei viaggiatori di questo stato di cose che, peraltro, va avanti da mesi”.

“I pendolari e CUB Trasporti - conclude - si chiedono se qualcuno possa fare qualcosa, o se si debba aspettare le prossime elezioni. Chi non è in grado di saper far funzionare il TPL, forse sarebbe il caso pensasse seriamente per il bene comune di farsi da parte e lo faccia gestire chi sa farlo veramente, e non faccia più perdere tempo con continui ricorsi pagati dai contribuenti, ad un trasporto pubblico che ha assoluta necessita veramente di decollare con i fatti, i cittadini continuano a pagare biglietti e gli abbonamenti per un servizio scadente”.