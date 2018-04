Garfagnana



Mario Puglia ed il nuovo partito, le prime rivelazioni

sabato, 7 aprile 2018, 00:29

di loreno bertolacci

Il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha finalmente svelato, su una nota emittente locale, alcuni particolari del nuovo partito politico che si presenterà alle prossime elezioni amministrative in Valle del Serchio. "Un partito dei fatti e non delle parole” come lo ha definito lo stesso sindaco.



Sul simbolo e la sigla per ora non sono state prese decisioni. Il primo cittadino ha solo dichiarato di volersi orientare su uno studio fatto in Brasile da un amico docente universitario e che il bozzetto dovrà riportare senza ombra di dubbio la bandiera italiana. Idem dicasi per il nome. Anche qui ci sono diverse ipotesi al vaglio per le quali il sindaco chiederà un aiuto ed un consenso popolare più ampio possibile.



Alla domanda del conduttore che ha chiesto in quali comuni si presenterà, Puglia ha ribadito la sua intenzione di farlo in vari comuni della Garfagnana, tra cui Castelnuovo, Piazza al Serchio e Camporgiano, ma anche della Mediavalle, tra cui Barga e Coreglia, e così via fino a coprire tutto il territorio. “Non accadrà più - ha detto Puglia - che in alcuni comuni vi sia una sola lista che si presenta alle elezioni e di conseguenza non vi sia opposizione politica".



La politica del "fare" promossa da Puglia, che inizierà il suo percorso con la sanità, si basa innanzitutto sulla presenza costante sul territorio. "Fare il sindaco vuol dire stare tra la gente - ha spiegato Puglia - e perlomeno durante il mandato non ambire a cariche che ti portano lontano dal territorio. Anche l’invito che ho avuto recentemente dal presidente russo Putin al Cremlino può essere un problema perché distoglie tempo dalle tante iniziative da seguire nelle prossime settimane".



Spaziando a tutto campo sul territorio Puglia ha parlato poi di alcuni appuntamenti importanti con la popolazione come quello di un incontro a Fornaci con la gente per parlare del problema del pirogassificatore, per il quale Puglia intende documentarsi pur dichiarandosi fin da ora contrario all’installazione.



La composizione e l’orientamento della lista rimangono invece incognite al momento. "Il centro sinistra ed il centro destra - ha dichiarato Puglia - sono oramai cose di altri tempi, quello che conta è la politica dei fatti e non delle parole. Ci presenteremo alle prossime elezioni con il preciso intento di cambiare il modo di amministrare partendo dalle criticità locali, provinciali e regionali. Espletate le formalità burocratiche davanti ad un notaio provvederemo ad aprire tre sedi del movimento, due nella provincia di Lucca ed una nella provincia di Massa Carrara".



Il primo cittadino vaglino infine non ha escluso che nel futuro il suo partito possa avere una rilevanza anche a livello nazionale visto il consenso che ha un po’ da tutte le parti e da tutti i gruppi politici il nuovo PDP, meglio inteso come “Partito del Popolo” o “Partito del Puglia”.