Garfagnana



Notte dei Musei a Castiglione: aperture straordinarie e visite culturali

venerdì, 27 aprile 2018, 19:27

di simone pierotti

Quest’anno Castiglione di Garfagnana sarà protagonista dell’iniziativa “La notte dei Musei”, che si svolgerà in tutta Europa il 19 maggio. Il programma, che verrà inviato alla Regione nei prossimi giorni prevede, nel capoluogo, dalle 21 alle 23 deposito Museale di Arte Sacra e visita di San Michele alla scoperta delle opere di Civitali, Museo storico della Filarmonica Alpina dal 1858 al 2018, 160 anni di cultura di musica, Torre dell’orologio, luogo di incontro e di scambio culturale. A Chiozza, dalle 21 alle 23, apertura del campanile, al lume di candela con concerto di campane alle 22. A San Pellegrino in Alpe, dalle 19 alle 23 apertura del Museo Etnografico “Don L. Pellegrini”, tra i musei più importanti d’Italia di cultura materiale della civiltà rurale della Valle del Serchio.

Il consigliere alle politiche culturali Roberto Tamagnini esprime profonda soddisfazione per questa importante iniziativa che conferma come a Castiglione la cultura sia di primaria importanza. La notte dei Musei rientra dell'iniziativa Amico Museo 2018 che si terrà in tutta Europa, con i musei che saranno gratuiti. Abbiamo presentato un programma completo per tutti i gusti e per questo voglio ringraziare: Pietro Paolo Angelini, responsabile del Deposito Museale, Stefano Folegnani presidente della Filarmonica Alpina, i Campanari di Chiozza e l’associazione locale e la Provincia di Lucca per la collaborazione di questa importante iniziativa.