Parterre d'eccezione per la commemorazione del maresciallo Giuliano Guazzelli

giovedì, 5 aprile 2018, 20:43

Ecco l’amaro commento del sindacato Cub Trasporti dopo l’ennesima segnalazione di disagio denunciata stavolta da una studentessa di una scuola dell’Isi di Barga

giovedì, 5 aprile 2018, 18:34

Una studentessa dell'Isi di Barga, Lisa Puppa, denuncia due episodi di disagio che hanno vissuto oggi studenti e operai su due distinte corse in Garfagnana e chiede nuovi mezzi che possano garantire una sicurezza adeguata per gli utenti

giovedì, 5 aprile 2018, 12:50

Continua l'impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, nel ripristino della sicurezza Idraulica del Rio Usceto a Gallicano, pesantemente colpito nell'ottobre del 2013 da uno degli eventi alluvionali più devastanti, mai registrati nella zona

giovedì, 5 aprile 2018, 12:48

L'azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (accettazione, prenotazione esami, consegna referti ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

giovedì, 5 aprile 2018, 08:46

L'andamento climatico invernale, con temperature basse e intense precipitazioni​ anche nevose, ha limitato notevolmente i lavori di taglio boschivo. Anche in questi primi mesi del 2018 le temperature si sono mantenute costantemente più basse rispetto alla media stagionale, causando un ritardo della ripresa vegetativa delle piante

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:06

Ammontano a 700 mila euro le risorse che per il 2018 la Regione ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell'ultima giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e...