Garfagnana



Pensionato scomparso, ricerche anche in Valle del Serchio

mercoledì, 18 aprile 2018, 20:21

Ore di apprensione, a Pieve a Nievole, per la sorte di Danilo Melani, pensionato di 70 anni. Moglie, figlia e parenti hanno denunciato la sua scomparsa a polizia e carabinieri da sabato 7 aprile e ora lo stanno cercando anche in Valle del Serchio.



Melani è un tipo giovanile, alto e sportivo. I familiari lo hanno salutato per l'ultima volta alle 8.30 di otto giorni fa. Il settantenne si stava recando in Versilia per fare un po' di pesca, la passione che aveva iniziato a praticare più spesso in pensione. Si era vestito sportivo, come era solito fare, aveva indossato i jeans, una maglia scura e un giubbotto smanicato da pescatore e si era messo in moto verso il nord della Toscana. Da quel momento, però, nessuno lo ha più visto.



Non si hanno notizie nemmeno della sua auto, una Fiat Punto vecchia con portapacchi targata BS389ZT. Doveva rientrare all'ora di pranzo, ma ha ritardato troppo. La moglie ha iniziato a chiamarlo, ma il cellulare era spento e dava segreteria telefonica, come ha fatto per tutti i giorni dal 7 aprile. Il telefono è stato rintracciato per l'ultima volta alle 9.45 dello stesso giorno nella zona di Castelnuovo Magra, mentre le immagini di sorveglianza dell'Ipercoop di Montecatini Terme lo avrebbero ripreso verso le 12 (sempre di sabato). La sua presenza al centro commerciale è confermata anche da una testimonianza.



Chiunque lo avvisti può contattare la nostra redazione: redazione@lagazzettadelserchio.it