Piazza al Serchio protagonista dell’estate garfagnina: presentato il calendario degli eventi

lunedì, 9 aprile 2018, 10:01

Tre mesi all’insegna del divertimento, con almeno un evento ogni week end. Dalla Notte Bianca alla Color Vibe Garfagnana, passando per le manifestazioni enogastronomiche e le rievocazioni storiche. Senza dimenticare il grande appuntamento con il Campionato italiano di velocità in salita della Gragnana-Varliano (3-4-5-agosto), alla seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno, e alcune novità come il Campionato toscano di enduro (30 giugno e 1 luglio), organizzato insieme al motoclub Garfagnana e che vedrà in gara un centinaio di piloti provenienti dalla Toscana ma anche dalla regioni limitrofe, il Gavettone Day (22 luglio) e la marcia podistica non competitiva della Garfagnana (15 agosto).



Piazza al Serchio ancora una volta protagonista assoluta dell’estate garfagnina grazie ad una serie di appuntamenti organizzati dalla locale Pro Loco. Nei giorni scorsi è stato presentato il calendario con i vari eventi in programma durante la bella stagione.



“Un cartellone ricchissimo di appuntamenti – afferma Luca Cardosi, presidente della Pro Loco di Piazza al Serchio – adatti ad un pubblico eterogeneo, che coinvolgeranno non solo il capoluogo ma anche le diverse frazioni. Ringrazio le varie associazioni che operano nel Comune per il lavoro che hanno svolto insieme a noi: senza il loro impegno e la loro collaborazione non avremo potuto ottenere un risultato del genere”.



Si parte fortissimo con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate garfagnina, la ‘Notte Bianca di Piazza al Serchio’, in programma per il 23 giugno. Anche per questa edizione la festa sarà preceduta, il 22 giugno, da ‘Aspettando la Notte Bianca’ con game show dal vivo e giochi a premi in piazza Giovanni XXIII. Il giorno successivo, il 24 giugno, si svolgerà invece la tradizionale fiera di San Pietro e la ‘Gara cinofila’. Il 30 giugno torna il Festival della Fisarmonica mentre il primo luglio l’esibizione della palestra Antares.



Il 14 luglio un tripudio di divertimento e di colori con la ‘Color Vibe Garfagnana’, la “corsa più divertente del mondo”. Appuntamenti anche per i più golosi con le ‘Contee del Farro’ (Sant’Anastasio, 7-8 luglio) e le ‘Aie del Farro’ (Cogna, 10-11 agosto), dove turisti e amanti della cucina tradizionale potranno degustare ottimi piatti tipici a base di farro IGP della Garfagnana. Sempre gli amanti del cibo ecco la Festa della patata (Gragnana, 25 agosto) e la ‘Sbirrata’ (Piazza al Serchio, 27-28 luglio). Il 20 e 21 luglio toccherà invece a San Michele che tornerà per due notti nel medioevo con tanto di percorsi gastronomici per le vie del borgo, attacco al castello, battaglia sul ponte e spettacolo pirotecnico.



Tra gli altri appuntamenti: la Mostra di bellezza canina (8 luglio) e il torneo calcistico ‘Memorial Benedetto Vincenti e Umberto Fontanini’ (25-26 agosto; 1-2 settembre). Da segnalare infine, a chiudere il cartellone estivo, il Raduno dei Segugi (8-9 settembre), l’unica prova a livello provinciale riconosciuta dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).



Per rimanere aggiornati sugli appuntamenti estivi di Piazza al Serchio e sulle novità in programma è possibile visitare la pagina Facebook della Pro Loco Piazza Al Serchio: https://www.facebook.com/prolocopiazzaalserchio/?fref=ts