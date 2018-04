Garfagnana



Pieve Fosciana celebra la “649^ Festa della Libertà”

sabato, 7 aprile 2018, 15:30

di michele masotti

Il conto alla rovescia sta oramai giungere a termine e Pieve Fosciana sta per vestirsi a festa per l’evento clou del paese garfagnino. Domani, prima domenica dopo Pasqua, si svolgerà la “Festa della Libertà”, appuntamento che richiama un gran numero di persone e che fa risalire la sua origine al 1639, anno nel quale avvenne la liberazione di Lucca dalla dominazione da parte dell’Imperatore Carlo IV. Da un punto di vista religioso, in questi si commemora a Pieve la SS. Annunziata. All’altare omonimo si celebravano un tempo i matrimoni e il gruppo “robbiano”, ivi custodito e ancora oggi oggetto di venerazione in tali occasioni. Nel secondo giorno, ossia lunedì, della Libertà vengono festeggiate le nozze d’oro, d’argento e di diamante del paese. Fin dall’ottocento alla Festa della Libertà è una fiera, che può essere considerata a tutti gli effetti una vera festa di primavera per tutta la Garfagnana.

Domani mattina alle ore 10.00 sarà celebrata la S. Messa solenne mentre nel pomeriggio il gruppo dei campanari di Fontanaluccia (Modena), a partire dalle 15.30, con la loro grande maestria allieteranno la giornata della Libertà con un concerto di campane e renderanno così omaggio a Maria SS. Annunziata. Lunedì 9 si celebrerà, invece, la 26° “Festa degli sposi” alle ore 18.00 con una S. Messa dove saranno festeggiate le coppia che hanno tagliato il “traguardo” dei 25, 50 e 60 anni di matrimonio, sempre presso l’Altare di Maria SS. Annunziata.