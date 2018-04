Proroga al 30 aprile per le operazioni di taglio boschivo

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:06

Ammontano a 700 mila euro le risorse che per il 2018 la Regione ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell'ultima giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e...

mercoledì, 4 aprile 2018, 17:02

Sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali in serata. Domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:53

“Speriamo di essere fortunati oggi". Inizia così l’analisi dello stato attuale del trasporto locale da parte del CUB Trasporti che anche ieri ha ricevuto una segnalazione di disagio da parte di un utente per un bus guasto Garfagnana

martedì, 3 aprile 2018, 15:55

I consiglieri del gruppo di minoranza di Villa Collemandina Alberto Comparini e Maria Teresa Nelli denunciano la situazione di abbandono del rifugio Isera. Gestito dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, chiuso da oltre un anno, non è stato ancora emesso un bando per la sua gestione

martedì, 3 aprile 2018, 14:17

Una pratica sportivo-culturale che sembra piacere ed incontrare il gradimento di molte persone di ogni età e formazione. Si tratta dell’attraversamento dei territori, alla riscoperta di quei cammini antichi che un tempo univano luoghi e culture

martedì, 3 aprile 2018, 08:44

Bechelli, Giovannetti, Paolini, Ricci e Venturi esporranno dal 6 al 15 aprile, presso il palazzo comunale di Pieve Fosciana dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 9 alle 21 nei giorni festivi