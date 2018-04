Garfagnana



Puglia: "Tassa di soggiorno illegittima. Menzogne da parte dell'Unione sui dati turistici"

mercoledì, 25 aprile 2018, 08:46

di loreno bertolacci

Non si è fatta attendere la risposta di Mario Puglia dopo la decisione dell’Unione dei Comuni della Garfagnana di sospendere nel suo comune l’applicazione della tassa di soggiorno e la relativa “frecciatina” lanciata sui dati del turismo nel 2016 in Valle del Serchio. Quale occasione più ghiotta se non quella della presentazione del neo nato partito politico “Partito del Popolo”, avvenuta al cinema Puccini di Fornaci di Barga ieri sera, per rispondere alle critiche.



La sospensione delle attività promozionali legate all’applicazione della tassa, la sua applicazione negli altri comuni e soprattutto i dati emersi dall’analisi delle presenze del 2016 sul territorio Vaglino hanno scatenato una dura reazione del sindaco Mario Puglia che ha detto: “Ho preso una forte posizione contro l’Unione dei comuni della Garfagnana che ha messo una tassa di soggiorno illegittima, in quanto voluta dalla giunta dei comuni della Garfagnana, ma mai votata dai consigli comunali dei vari comuni della Garfagnana. Il turismo si fa sviluppando le infrastrutture e valorizzando il patrimonio turistico e non pagando una tassa di soggiorno”.



“Hanno detto poi che a Vagli in tutto l’anno ha avuto 2 mila 500 turisti – ha proseguito Puglia -, ma a Vagli 2 mila 500 turisti vengono in un giorno. Come possono queste persone amministrare un comune della valle, piuttosto che l’Unione dei comuni, se dicono queste menzogne?”



Archiviato il discorso sulla tassa di soggiorno, Puglia ha quindi proseguito con l’illustrazione del suo nuovo partito che dovrà essere un “un partito del fare”, fino ad arrivare al problema principale trattato nella serata ovvero il progetto della Kme del pirogassificatore. Ha espresso e rimarcato il suo parere contrario, senza sé e senza ma, lasciando poi spazio ad una più ampia illustrazione da parte di due componenti del comitato “La Libellula”.



Dopo vari interventi da parte del pubblico presente in sala, costituito da quasi 100 persone, Puglia ha concluso garantendo al comitato il suo appoggio logistico per un referendum popolare su un tema così importante come quello del pirogassificatore; tema che riguarda la salute e per il quale, sempre secondo Puglia, dovrà essere estesa la consultazione popolare a tutti i comuni della Garfagnana e Media Valle.



Tempo per organizzare il referendum meno di due mesi, perché, dice Puglia, “io sono un operativo e non un politico che si ferma solo alle parole e alle promesse.” Le premesse ci sono tutte per due campagne infuocate nella valle, la referendaria prima e quella elettorale dopo, campagne che vedranno Mario Puglia spaziare con il proprio partito oltre i confini del suo comune, confrontando le proprie idee, con le proprie liste politiche da presentare nei vari comuni cercando di condividere con altri una esperienza pluriennale politica.