Garfagnana



Saluto alla Neve su Appennino e Alpi Apuane

venerdì, 20 aprile 2018, 10:54

Con l’arrivo del caldo e delle giornate di sole, sui crinali dell’Appennino Tosco Emiliano si è andato concludendo il progetto di avvicinamento agli ambienti nevosi sviluppato nell’ambito di una collaborazione con l’Ente Parco Nazionale, il Parco Regionale delle Alpi Apuane ed il Comune di Ventasso, e portato sul territorio dall’associazione Mangia Trekking. Un ciclo di attività per tutti, promosse dall’alpinismo lento per contribuire ad incrementare la frequentazione degli ambienti montani. Particolare interesse ha suscitato il programma di formazione svolto da Gabriele Morini, e Chiara Piaggio, i quali hanno portato sui manti bianchi un prezioso contributo di conoscenza per frequentare in sicurezza e piacevolmente gli ambienti montani. Le opportune valutazioni, l’utilizzo di tutte le attrezzature ed il giusto contatto con la natura sono state le direttrici del loro progetto per la montagna, finalizzato a valorizzare l’ambiente, quello invernale, che deve essere amico e non luogo di tragedie. Così Mangia Trekking, convinta che per avere buoni risultati, la formazione non deve finire mai, mentre ha portato, in diverse scuole superiori, lezioni dedicate alla sicurezza in montagna, assicura che i suoi Gabriele e Chiara, e tutti gli addetti, continueranno a mostrare ed insegnare sul campo le giuste pratiche.