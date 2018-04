Garfagnana



Tassa di soggiorno "sospesa" a Vagli. L'Unione sfida Puglia sul turismo

martedì, 24 aprile 2018, 12:20

Risulta "sospesa", al momento, l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Vagli Sotto. Ad annunciarlo l'Unione dei Comuni della Garfagnana che ha anche aggiunto che, in tale comune, saranno sospese tutte le attività promozionali legate all'applicazione della tassa.



"Per quanto riguarda i comuni dell’Unione - spiega l'ente -, ogni determinazione sul tema è stata assunta all’unanimità; nel caso specifico del comune di Vagli Sotto non è mai pervenuta alcuna nota contraria fino all’uscita pubblica di qualche giorno fa. Preso atto di questa uscita, in omaggio al principio di leale collaborazione istituzionale che da sempre caratterizza questo ente, si comunica che per le strutture ricadenti nel territorio comunale di Vagli l’applicazione dell’imposta è sospesa in attesa di definire la posizione del comune. Al contempo, nel suddetto comune, è sospesa anche ogni attività promozionale connessa e conseguente all’attivazione dell’imposta".

L’Osservatorio Turistico di Destinazione ha stabilito un’imposta lieve: si tratta di 1 euro a notte, per un massimo di cinque notti, con una riduzione del 50 per cento in bassa stagione ovvero da ottobre ad aprile e con una serie di esenzioni (per età, status soggettivi, ecc...)



"Sono sempre meno i fondi che le istituzioni nazionali e regionali mettono a disposizione degli enti locali per la promozione del territorio e la valorizzazione del turismo - dichiara l'Unione -. Trattandosi, secondo la valutazione di tutti i sindaci che compongono l’Unione dei Comuni della Garfagnana, di un volano essenziale per lo sviluppo della Garfagnana intera, non ci si può rassegnare alla riduzione delle risorse pubbliche ed è necessario rilanciare. Per questo, da un lato, l’Unione dei Comuni ha dato corpo ad una serie di importanti ed innovative progettazioni volte a rinnovare ed implementare la promozione del territorio Garfagnana sotto tutti i profili, in Italia ed all’estero, e, dall’altro lato, ha lavorato nell’ambito dell’Osservatorio Turistico di Destinazione – organismo di cui fanno parte i soggetti rappresentativi di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nell’ambito del settore turismo in Garfagnana – per l ’istituzione dell’imposta di soggiorno".

"Con l’istituzione di tale imposta – che grava esclusivamente sui turisti e non sui cittadini e/o gli operatori del territorio e che allinea la Garfagnana a tutte le più importanti direttrici turistiche italiane ed europee – si mira a costituire fondi - spiega l'Unione -, da utilizzare per finanziare iniziative di promozione del territorio, di accoglienza e per le migliorie in ambito turistico di cui necessita, ora più che mai, il nostro territorio. In base all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23 e all’art. 3 del Regolamento dell’istituzione e applicazione dell’imposta, il gettito integrale derivante dall’imposta medesima sarà destinato integralmente, di anno in anno, alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico nel territorio, in base ad un percorso trasparente e condiviso nell’ambito dell’Osservatorio Turistico di Destinazione: ovvero, congiuntamente da Istituzioni locali e operatori del settore. Gli introiti non saranno quindi destinati a spese di gestione dell’Unione o a fini diversi da quelli concordati nella suddetta sede partecipata. Del pari, è opportuno sottolineare come l’Unione dei Comuni abbia agito in quanto titolare della funzione “turismo”, delegata dai comuni facenti parte dell’Unione e dal Comune di Vagli Sotto, in virtù di apposita convenzione".



L'Unione quindi ha analizzato i dati del 2016 usciti in Valle del Serchio per quanto riguarda il turismo ed ha lanciato una "frecciatina" al comune di Vagli dove, nonostante gli annunci e i proclami del primo cittadino, le presenze sarebbero abbondantemente meno che in altri comuni della Garfagnana più "silenziosi".

"I dati ufficiali relativi all’anno 2016 - conclude - attestano che un comune turistico come Vagli Sotto, sebbene sviluppi da anni progetti nel settore, ha registrato poco più di 2 mila 500 presenze, a fronte, per esempio, delle 29 mila presenze registrate da Castelnuovo di Garfagnana, delle 19 mila di Castiglione di Garfagnana e delle 11 mila di Minucciano. Si tratta di dati che dimostrano come, proprio per valorizzare e non vanificare l’impegno delle Istituzioni nel settore del turismo, si imponga un ragionamento di area vasta, che preveda una promozione complessiva, moderna, internazionale, realizzabile solo tramite progetti condivisi con gli operatori e sostenuti da risorse non occasionali ma strutturali. Da qui, la necessità di superare politiche autarchiche, di fare sistema fra le emergenze storico – culturali – ambientali del territorio che, da sole, esprimono una limitata appetibilità ma che, in un sistema complessivo, diventano attrattive a livello mondiale, di passare dagli slogan che rimangono sterile propaganda locale a politiche di vero sviluppo, adatte all’epoca globalizzata che viviamo. I sindaci dell’Unione auspicano pertanto che, in Garfagnana, non rimanga fuori da questo virtuoso percorso di sviluppo alcun territorio".



Intanto, stasera alle 21, presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga, è previsto l'incontro pubblico del sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia che, oltre a presentare il suo nuovo partito e parlare del progetto "pirogassificatore" alla Kme, replicherà sicuramente anche all'"attacco" dell'Unione dei Comuni sulla tassa di soggiorno.