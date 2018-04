“Terzo tempo” a base di farro durante la partita Castelnuovo - Castelfiorentino

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 aprile 2018, 11:49

Sabato 21 aprile 2018 alle 9.30, presso il Centro di Protezione Civile Dottor Roberto Nobili, nella sala dei convegni del CAV - CNSAS, si terrà l’incontro di presentazione “Il Nuovo Codice di Protezione Civile – una proposta nuova, un impegno per tutti”

mercoledì, 18 aprile 2018, 20:21

Ore di apprensione, a Pieve a Nievole, per la sorte di Danilo Melani, pensionato di 70 anni. Moglie, figlia e parenti hanno denunciato la sua scomparsa a polizia e carabinieri da sabato 7 aprile e ora lo stanno cercando anche in Valle del Serchio

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:08

L’accordo che interviene su molti punti dell’attuale regolamentazione aziendale, prevede importanti riconoscimenti ai lavoratori quali, ad esempio, il diritto al buono pasto per tutti i giorni lavorati e per tutte le categorie

mercoledì, 18 aprile 2018, 15:41

Sono in arrivo interventi per oltre 37 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e la difesa della costa in tutta la Toscana. 165 mila euro andranno per il consolidamento del versante sulla strada comunale delle Pianelle nel comune di Fabbriche di Vergemoli

martedì, 17 aprile 2018, 22:22

Il Consorzio Farro della Garfagnana I.G.P. organizza, sabato 21 aprile, ore 10, presso l’hotel La Lanterna, un interessante convegno sul tema “Il farro della Garfagnana I.G.P. – Ritorno al futuro”. Condurrà il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Fabrizio Diolaiuti

lunedì, 16 aprile 2018, 16:51

Giovedì 26 aprile, presso la sala del consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana, incontro pubblico di approfondimento alla presenza dell’assessore alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative della regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, istituzioni e tecnici coinvolti