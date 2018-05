Garfagnana



A Camporgiano corsa non competitiva per raccogliere fondi contro il cancro

sabato, 12 maggio 2018, 08:42

di simone pierotti

Domenica 13 maggio, a Camporgiano, in occasione della giornata “Un’azalea per la vita”, torna la passeggiata - corsa non competitiva “Corriamo contro il cancro”, 7 km nella natura su un percorso rinnovato rispetto agli anni passati. La partenza è prevista alle 10:30, con un’anticipazione alle 9:45 con la palestra Antares per un “risveglio muscolare”. Iscrizione euro 5,00, che saranno interamente devoluti in beneficenza per la ricerca contro il cancro. L’evento è organizzato dalla Proloco di Camporgiano, in collaborazione con il comune e l’associazione “Un’azalea per la vita”.

L’evento fa parte di una due giorni che partirà sabato 12 maggio alle 20:30 con l’apericena dell’Azalea con lo chef Claudio Menconi. Domenica 13 maggio, alle 16, musica live con Revenge ed a seguire gli Aristodemos.