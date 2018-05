A lezione di emergenza e prevenzione con gli Autieri della Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 18 maggio 2018, 17:07

Pieve Fosciana, sabato 2 e domenica 3 giugno, grazie all’A.S.D. Pieve Fosciana, con il patrocinio del comune, diventerà un villaggio dello street food e delle squisitezze locali. E’ la manifestazione “In cammin mangiando” con uno speciale “Caccia Village”, con tutte le novità legate al mondo venatorio

venerdì, 18 maggio 2018, 13:09

E' quanto dichiarato da Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana che commenta così la decisione della Commissione Europea si sanzionare l'Italia a causa della ripetuta violazione dei limiti UE per il particolato Pm10

venerdì, 18 maggio 2018, 10:45

Il Museo Etnografico Provinciale “Don Luigi Pellegrini” a San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione Garfagnana, sarà aperto gratuitamente dalle 19 alle 23

venerdì, 18 maggio 2018, 08:40

Il Comitato per l’Attuazione della Costituzione ed i gruppi consiliari “Innovarsi per Castiglione” e “Il Comune in comune” di Villa Collemandina lanciano l'ultimo appello in vista del referendum previsto domenica 20 e lunedì 21 maggio

giovedì, 17 maggio 2018, 11:32

Il percorso, conclusosi il 9 maggio con l’esame di qualifica, ha formato 10 addetti alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici, alcuni dei quali hanno già, prima della fine del percorso, ottenuto concrete proposte di lavoro da parte di imprese termoidrauliche del nostro territorio

giovedì, 17 maggio 2018, 09:23

Martedì la Lega ha tenuto due incontri a Castiglione di Garfagnana e a Corfino spiegando tutti i punti fondamentali sulla fusione e chiarendo che essa non è contraria a prescindere pur ritenendo questo metodo un rischio per gli interessi dei cittadini