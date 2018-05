Garfagnana



“A passo lento”, progetto di educazione parentale tre-sei anni a Cascio

martedì, 22 maggio 2018, 11:28

di loreno bertolacci

Un progetto ambizioso ed importante quello che sta portando avanti un gruppo di mamme fermamente decise a donare ai bambini un’educazione diversa da quella comunemente intesa che la moderna società attualmente ci impone. Un’educazione fatta di tempi, gesti e parole, con un “passo lento”, lasciando da parte la frenesia e la velocità dei nostri tempi. Progetto educativo che intende riappropriarsi dei “tempi” propri di ogni bambino, a volte differenti ma sempre dettati dalla natura della nostra “madre terra”, la più grande maestra dalla quale poter imparare. La base educativa è pensata e proposta all’aperto, un “out-door-education” appunto favorito ed ampliato dalle bellezze e dalla naturalità del nostro territorio che offre ai bambini opportunità di crescita e di scoperta dell’ambiente che li circonda unici.



Un progetto dove rivestono particolare importanza anche i “gesti” essendo appunto i movimenti parte integrante dell’apprendimento, dello sviluppo e della crescita fisica e mentale di ogni bambino. Sostenendo quindi con forza un orientamento educativo a Metodo Montessori, metodo con il quale ogni bambino è guidato dall’ambiente che lo circonda oltre che dalla libera scelta, seguendo i suoi naturali interessi. Questo progetto sostiene poi le “parole” che hanno il loro “peso” e troppo spesso questo valore della parola viene dimenticato, soprattutto quando l’interlocutore è un bambino.



Riscoprire quindi la forza che contengono le parole e l’uso che ne facciamo per riappropriarsi della relazione adulto bambino on violenta, fondata sul rispetto, sull’ascolto e sull’accoglienza. Tutte queste linee guida del progetto “educazione in natura, metodo Montessori” verranno portate avanti in modo condiviso da educatori, genitori e professionisti che vi ruotano intorno.

Un importante appuntamento a Cascio il giorno 26 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso “La stalletta”. Informazioni più precise contattando i numeri 349 3757914 - 347 8588359 oppure via Email liberamente.mapa@gmail.com