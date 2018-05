Garfagnana



A Pieve Fosciana il meglio dello street food locale e lo speciale “Caccia Village”

venerdì, 18 maggio 2018, 17:07

di simone pierotti

Pieve Fosciana, sabato 2 e domenica 3 giugno, grazie all’A.S.D. Pieve Fosciana, con il patrocinio del comune, diventerà un villaggio dello street food e delle squisitezze locali. E’ la manifestazione “In cammin mangiando” con uno speciale “Caccia Village”, con tutte le novità legate al mondo venatorio. Si parte sabato 2 giugno alle 10 con l’apertura del Caccia Village con la partecipazione del Club Italiano del Colombaccio di Firenze in piazza dei Bersaglieri e il mercato tradizionale in paese. Alle 11.30 apertura stand gastronomici e alle 20 cena in piazza dei Bersaglieri. Alle 21:30 intrattenimento musicale. Domenica 3 giugno mercato artigianale in paese e apertura del Caccia Village. Alle 11:30 apertura stand gastronomici e Food Truck.