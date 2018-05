Garfagnana



A San Romano in Garfagnana un’estate all’insegna del divertimento

giovedì, 31 maggio 2018, 08:41

Piscina, equitazione, giochi di ruolo e in legno, musica e scrittura creativa, escursioni nel bosco e tanto altro. Sono queste alcune delle attività che i bambini /e nella fascia di età 3 anni/6anni partecipanti al “ Centro Estivo Infanzia “ ed i ragazzi/e dai 7 ai 14 anni partecipanti al “ Campo scuola educativo “ potranno svolgere durante i corsi estivi promossi dal comune che si svolgeranno dal 2 luglio fino al 10 agosto dal lunedì al venerdì con orario 8.30/16.30. La sede principale dei centri sarà presso il plesso scolastico di San Romano Capoluogo, poi da qui i partecipanti si muoveranno a piedi o in pullman per le varie escursioni.

I corsi estivi non sono solo un’opportunità di socializzazione per i bambini/ragazzi del territorio ma rappresentano anche un’occasione per imparare divertendosi . Sono inoltre un valido supporto alle famiglie in un periodo dell’anno in cui non si svolgono attività scolastiche.

Il costo di partecipazione per i residenti di San Romano in Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio, Vagli Sotto, Minucciano e Sillano Giuncugnano , comuni che hanno optato per una gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia, è di 40 euro a settimana compreso il servizio mensa. Per i residenti in altri comuni il costo è di 55 euro a settimana compreso servizio mensa .

Per iscriversi la modulistica è disponibile sul sito www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it e c’è tempo fino al 15 giugno.

Per informazioni: comune di San Romano in Garfagnana Resp. Crudeli Stefania tel 0583/613181