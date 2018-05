Garfagnana : gallicano



A Turritecava l'Infiorata del Corpus Domini

giovedì, 31 maggio 2018, 19:54

Sabato 2 giugno si svolgerà a Turritecava, a Gallicano, l'Infiorata del Corpus Domini.



L'Infiorata è una manifestazione che consiste nel realizzare tappeti di fiori in occasione della festività cattolica del Corpus Domini (Corpo del Signore). La tradizione dell'Infiorata nasce nel 17esimo secolo a Roma e nel secolo successivo fu utilizzata in alcune località dei Castelli Romani: dal 1780 altre località cominciarono ad allestire infiorate, soprattutto in Italia centrale. Turritecava è l'unico paese della Valle del Serchio che mantiene viva questa tradizione: gli abitanti, con impegno e passione, raccolgono petali dei fiori e con grande perizia allestiscono i tappeti floreali.



È prevista la presenza di una giuria che al termine della giornata stilerà una graduatoria delle creazioni più belle.