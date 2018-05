Anche Torrite è cardioprotetta: installato DAE al circolo sportivo

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 16 maggio 2018, 19:06

Sabato 9 giugno alle 15 si terrà un importante masterclass con il produttore Giovanni Germanelli e l'autore Francesco Mignogna. Domenica 8 luglio si terranno invece le eliminatorie per Area Sanremo

mercoledì, 16 maggio 2018, 15:53

Elisa Montemagni e Marco Casucci, consiglieri regionali della Lega, intervengono in vista del referendum sulla fusione tra Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana

mercoledì, 16 maggio 2018, 13:41

Si sono affacciati alla finestra della loro casa e non hanno creduto ai propri occhi: nell'aia, a pochi metri, una volpe aveva familiarizzato con il loro gatto, dal lungo pelo rosso, dividendone anche la ciotola. Una visione che ha colto di sorpresa domenica pomeriggio due coniugi di Piazza al Serchio, Serenella...

mercoledì, 16 maggio 2018, 08:47

La chiusura della campagna referendaria del "no" sarà a Chiozza, giovedì prossimo 17 maggio alle ore 21:00, presso la ex scuola. Interverranno i tre consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Castiglione (Elena Guazzelli, Renzo Giannotti, Stefano Folegnani), oltre a Mario Regoli e Marco Bonini per il Comitato Attuazione della Costituzione Valle...

martedì, 15 maggio 2018, 17:58

Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere della propria auto, una Fiat 600, dopo che questa si è ribaltata in via IV novembre a Gallicano proprio davanti allo stadio. Sul posto i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasferito la paziente al Cisanello di Pisa

martedì, 15 maggio 2018, 11:36

L’Unione Comuni Garfagnana ha in programma una serie di eventi presso il Centro “La Piana” di Camporgiano in occasione della giornata mondiale della biodiversità prevista per il prossimo martedì 22 maggio