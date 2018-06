Garfagnana



Andrea Campoli presenta il libro “Personaggi. Figure ed eccellenze della Garfagnana”

venerdì, 1 giugno 2018, 14:38

di simone pierotti

Sarà presentato sabato 9 giugno alle 17 a S. Anastasio nelle Contee del farro, in alta Garfagnana, il nuovo libro di Andrea Campoli dal titolo “Personaggi. Figure ed eccellenze della Garfagnana” edito da Garfagnana editrice. Al termine della presentazione seguirà un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti a base di prodotti tipici.

Sono tanti i volti e le storie in questo libro attraverso le quali si riscopre la storia di un territorio. Da Augusto Cantoni alla famiglia Carrari, dai Corghi a Don Marino, da Don Mencucci agli Orlando, da radio Nord Garfagnana ai Migranti, da Bernardino del Castelletto al maestro Bartolomei, da Wladimiro Zucchi all'On. Biagioni, da Paolo Andreucci a Roberto Nobili. Raccontando i personaggi che hanno onorato la valle, Andrea Campoli torna in libreria dopo i successi dei libri “La Fontana dei Pensieri e storie in Rima” e “La Valle Incantata”.

Al centro di “Personaggi” sempre il desiderio di unire il tempo presente a quello passato, disegnando le figure di piccoli e grandi uomini e donne. Tra le tante liriche e racconti anche quella dedicata al dottor Giovanni Gemignani, medico di famiglia a Piazza al Serchio.

“Mi ha visto nascere, e da allora è stato il mio dottore fino alla pensione – scrive Campoli. - Non ha certo bisogno delle mie parole di presentazione, per lui parlano i fatti. Mi conosceva come le sue tasche. A questo proposito voglio raccontare un aneddoto che calza a pennello. Dopo aver iniziato a lavorare molto giovane, ogni volta che mi sentivo male, poche volte in verità, andavo da lui di mattina.

Andrea Campoli (Andreino Moreno) è nato a Castelnuovo di Garfagnana il 30 novembre 1952 e risiede da sempre nel paese di S. Anastasio in comune di Piazza al Serchio in provincia di Lucca. Sposato con Marinella, due figli, Renzo e Sabrina e nonno di Alessio. Titolo di studio: Scuola Media. Operaio presso Corghi spa dove ha lavorato per oltre 40 anni ed ora pensionato. Nel 1990 fu eletto consigliere al comune di Piazza al Serchio ed in quell’ambito fu tra i promotori della Manifestazione itinerante Natale Insieme dove cominciò a raccontare le “fole”. Nel 2005 partecipò al festival Il Canto del Mondo ideato dalle provincie di Lucca, Massa, Parma e Reggio Emilia, come raccontatore di fole e col nome di Tatone Contafole. Partecipò anche l’anno successivo e da li spiccò il volo come contafole. Grande lettore “divoratore” di libri, in età avanzata ha scoperto la poesia e i poeti più importanti. Si è voluto cimentare in questo campo raccontando pensieri e storie in rima. Autore dei libri La Fontana dei Pensieri e storie in Rima e La Valle Incantata ha riscosso un discreto successo di critica e di pubblico.