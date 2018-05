Bilancio consuntivo 2017, risultato positivo con un avanzo di 133 mila euro

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 4 maggio 2018, 15:33

L'associazione che raggruppa i consorzi di denominazione di origine in Toscana boccia la legge speciale di obiettivo e chiede alle istituzioni preposte nuovi provvedimenti immediati: "Bisogna difendere le nostre colture"A.VI.TO., l'associazione che raggruppa 16 consorzi di denominazione di origine in Toscana, scende in campo per chiedere alle istituzioni di affrontare il problema...

giovedì, 3 maggio 2018, 15:39

Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, presso la Fortezza di Verrucole Archeopark a San Romano in Garfagnana, si terrà il Raduno Nazionale degli aderenti al Coordinamento Mille&Duecento, che unisce i migliori gruppi in Italia dediti alla ricostruzione storica della vita del XIII° secolo

giovedì, 3 maggio 2018, 13:30

La Uil e la Uiltec Area Nord Toscana chiedono che anche i lavoratori Kedrion della Garfagnana abbiano un servizio di trasporto pubblico come hanno i lavoratori della Kme Italy, delle Cartiere Lucart e Tronchetti

giovedì, 3 maggio 2018, 12:50

Fabrizio Tistarelli sarà a capo del progetto unitario di Confcooperative sulla filiera dell'Agroalimentare e della Pesca. 54 anni, è presidente del Consorzio Produttori Latte Maremma dal 2005 e, grazie alla sua lunga esperienza, ha ricoperto diversi incarichi all'interno del mondo cooperativo e di Confcooperative

giovedì, 3 maggio 2018, 11:36

Vista la mozione presentata in Regione alcune settimane fa dal Movimento Cinque Stelle sulla sospensione della caccia dovuta al mancato aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio e all'aumento territoriale del Parco delle Apuane, la Lega Mediavalle e Garfagnana vuole fare chiarezza

giovedì, 3 maggio 2018, 09:30

Nei locali di Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana, sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 si inaugura la rassegna di pittura "Ensemble", organizzata dall’Associazione Polis Sillico in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio