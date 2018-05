Garfagnana



Castelnuovo e la Garfagnana diventano un grande Villaggio Motori per un week-end

martedì, 1 maggio 2018, 15:20

di simone pierotti

Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 maggio l’evento che di fatto aprirà il calendario motoristico garfagnino. Dopo sei edizioni che hanno visto spostarsi il Villaggio in diversi comuni della Garfagnana toccherà a Castelnuovo ospitare l’evento che , da quest’anno, diverrà stanziale anzichè itinerante.

Il legame con gli altri comuni sarà tuttavia mantenuto grazie al Pistone simbolo che ogni anno verrà consegnato da una delegazione ad un comune diverso, in questa edizione sarà Villa Collemandina a ricevere l’ambito “trofeo” che sarà poi custodito negli uffici comunali per un intero anno. Sabato alle 16 infatti dal Villaggio di piazzale Chiappini partirà un corteo di auto storiche e moto che, insieme ad un amministratore del comune di Molazzana, raggiungerà la piazza di Villa Collemandina per segnare il passaggio istituzionale del simbolo di Motori in Garfagnana.

Gli organizzatori di Villaggio Motori sono i M.I.G. , acronimo che sta proprio per Motori In Garfagnana e che riunisce in un solo unico grande gruppo tutti i club e le associazioni che, durante l’anno, animano l’estate garfagnina organizzando manifestazioni legate al mondo delle 2, 3 e 4 ruote.

Villaggio Motori si svolgerà nell’area fieristica di piazzale Chiappini ed aprirà i battenti sabato 5 alle 15 anche se l’inaugurazione ufficiale ed istituzionale sarà alle 19.

All’interno dell’area i visitatori troveranno una ricca Expo di Auto e Moto con la presenza di tutti, o quasi, i concessionari di zona, ci sarà un’area riservata ai privati per la vendita dell’Usato mentre, all’interno della tensostruttura, si potrà visitare un’expo di Auto e moto d’epoca nonchè uno spazio dedicato alla mitica Moto Guzzi.

Non mancherà la musica e la gastronomia grazie ai volontari della Misericordia di Castelnuovo.

La domenica invece il Villaggio aprirà alle 10 del mattino e ci sarà spazio per le 4 ruote con gruppi di Abarth, Subaru, Panda 4 x 4, Quad ed altri mezzi Off-Road, mentre uno degli aspetti più singolari sarà il 2° Aperaduno della Garfagnana con tanto di Sciamata (ore 14,30) ed elezione dell’Ape Regina (ore 15).

Durante il pranzo verranno poi battuti all’asta dei pezzi unici il cui ricavato sarà utilizzato a scopo benefice. Stessa finalità, alle 15,30 del pomeriggio, per l’Autoterapia organizzata coi mezzi fuoristrada e dedicata ai bambini cui sarà data l’opportunità di provare , in un breve tracciato off road, il brivido dello sterrato.

Tutti i motociclisti presenti potranno poi aggregarsi nel tour delle 16,30 quando un corteo motoristico si sposterà a Cerretoli per far visita alla terza tappa del Festival delle frazioni.

Il Villaggio chiuderà domenica alle 18,30, tutte le informazioni al riguardo potranno essere trovae sulla pagina Facebook – Motori in Garfagnana – Mig -