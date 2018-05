Confcooperative, Fabrizio Tistarelli nominato presidente del settore agroalimentare e pesca

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 3 maggio 2018, 15:39

Sabato 5 e domenica 6 maggio 2018, presso la Fortezza di Verrucole Archeopark a San Romano in Garfagnana, si terrà il Raduno Nazionale degli aderenti al Coordinamento Mille&Duecento, che unisce i migliori gruppi in Italia dediti alla ricostruzione storica della vita del XIII° secolo

giovedì, 3 maggio 2018, 13:30

La Uil e la Uiltec Area Nord Toscana chiedono che anche i lavoratori Kedrion della Garfagnana abbiano un servizio di trasporto pubblico come hanno i lavoratori della Kme Italy, delle Cartiere Lucart e Tronchetti

giovedì, 3 maggio 2018, 11:36

Vista la mozione presentata in Regione alcune settimane fa dal Movimento Cinque Stelle sulla sospensione della caccia dovuta al mancato aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio e all'aumento territoriale del Parco delle Apuane, la Lega Mediavalle e Garfagnana vuole fare chiarezza

giovedì, 3 maggio 2018, 09:30

Nei locali di Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana, sabato 5 maggio 2018 alle ore 17 si inaugura la rassegna di pittura "Ensemble", organizzata dall’Associazione Polis Sillico in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio

mercoledì, 2 maggio 2018, 15:09

I tanti compaesani ed amici del dottor Piergiovanni Lombardi hanno deciso d’intesa con la famiglia di promuovere un banchetto di beneficenza con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da installare presso il suo paese natio di Vergemoli

mercoledì, 2 maggio 2018, 13:15

Giro di vite sugli stage nelle aziende da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Conflavoro Pmi, associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese, ricorda che con il mese di maggio saranno attivati, secondo una circolare specifica, controlli sull’utilizzo dei tirocinanti nelle aziende e mette in guardia su possibili...