Garfagnana



Depuratore a Minucciano, Gaia: "L'impianto sarà attivato nel 2020"

mercoledì, 9 maggio 2018, 18:28

di andrea cosimini

Una lunga storia quella del depuratore delle acque del lago di Gramolazzo, nel comune di Minucciano. Una storia nata addirittura negli anni '90, quando, prima ancora di Gaia, a gestire il servizio idrico c'era Se.Ver.A. Acque. Una storia in continua evoluzione che, ancora oggi, continua ad arricchirsi di nuovi capitoli.



Lo scopo di questo depuratore, che secondo le stime dovrà servire 1.500 abitanti, è quello di depurare tutte le acque del comprensorio e togliere le fogne del lago. Un impianto ambizioso, tutt'ora "work in progress", rientrante all'interno di un progetto complessivo ben più ampio, di portata milionaria, che oltre alla realizzazione del depuratore, riguarda appunto lo scarico e la raccolta delle acque.



Dopo il primo lotto di lavori sulla struttura del depuratore e un successivo lotto di adeguamento delle stazioni di sollevamento intorno al lago, il terzo lotto ha previsto interventi di adeguamento, di natura essenzialmente elettromeccanica, volti a completare le opere per rendere funzionale l'impianto.



Nonostante gli interventi fatti finora, compreso quello di sostituzione della copertura che risultava deteriorata dal tempo, il depuratore rimane però non in funzione. Restano infatti da eseguire alcune finiture, oltre allo spostamento delle attrezzature relative ai pretrattamenti, e soprattutto rimangono da eseguire gli interventi alla rete fognaria. L'accordo stipulato pochi giorni fa, tra amministrazione comunale e Gaia spa, potrebbe però aggiungere un nuovo importante tassello a questo progetto per tagliare il traguardo dell'attivazione del depuratore già a partire da quest'anno.



"Pochi giorni fa - ha annunciato il sindaco di Minucciano Nicola Poli - abbiamo chiuso un accordo che prevede investimenti per oltre 500 mila euro nei prossimi tre anni (2018, 2019, 2020) per interventi che riguardano la rete afferente fognaria a monte e valle (scarico) del depuratore. Entro il 2020 il depuratore sarà attivo a pieno regime, ma già quest'anno entrerà in funzione con una portata limitata".



Intanto il percorso attivato dall'amministrazione con Gaia negli ultimi anni ha portato ad una serie di importanti interventi che fanno ben sperare sulla conclusione del progetto complessivo legato del depuratore.



"Nel 2016-17 - ha infatti spiegato il direttore di Gaia Paolo Peruzzi - la società ha investito sul depuratore circa 40 mila euro per la sua messa in funzione. Le opere eseguite hanno messo in condizione il depuratore di poter essere avviato: per far questo, però, si attende il rifacimento della rete fognaria limitrofa che si concluderà nel 2020. A curare la progettazione degli interventi che verranno realizzati sull’impianto - ha sottolineato - è l’area servizio ingegneria di Gaia spa che attualmente ha terminato la fase di pianificazione prevedendo una serie di opere che consentiranno di dismettere alcune fosse e impianti bordo lago portando i reflui al nuovo impianto. E’ stato anche previsto un nuovo collettore di scarico dell’impianto - ha aggiunto - che consentirà di scaricare i reflui trattati a valle della diga di Gramolazzo. Questo vuol dire che, anche quando il depuratore sarà in funzione, non scaricherà nel lago, dove sono soventi recarsi i cittadini”.

Insomma il progetto continua a prendere vita e, finalmente, si intravede la linea del traguardo.