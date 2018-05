Garfagnana



Depuratore a Minucciano, Gaia: “L’impianto sarà avviato nel 2020”

mercoledì, 9 maggio 2018, 18:28

di andrea cosimini

Una lunga storia quella del depuratore di Minucciano, fatta di numerosi interventi ed investimenti da parte della società gestrice, Gaia spa, ma nonostante questo al momento non funzionante nella curiosità dei tanti utenti che si chiedono quanto ancora dovranno aspettare per vedere attivo il servizio.

Negli ultimi anni, infatti, i lavori di Gaia sulla struttura non si sono interrotti. Sono stati fatti interventi di adeguamento, di natura essenzialmente elettromeccanica, volti a completare le opere per rendere funzionale l'impianto, e lavori di sostituzione della copertura che risultava deteriorata. Nel 2016-17, infine, la società ha investito sul depuratore qualcosa come 40 mila euro per la sua messa in funzione.

Nonostante questo, però, il depuratore è al momento fermo. A spiegare i motivi del mancato funzionamento dell'impianto, che una volta attivato sarà in grado (secondo le stime di Gaia) di servire circa 1.500 abitanti, è la stessa società idrica che ha chiarito come la struttura necessiti in realtà di ulteriori interventi, ancora più consistenti, già programmati nei prossimi anni.

“Restano da eseguire alcune finiture – ha spiegato il direttore Paolo Peruzzi -, oltre che lo spostamento delle attrezzature relative ai pretrattamenti. Le opere eseguite hanno messo in condizione il depuratore di poter essere avviato: per far questo, però, si attende il rifacimento della rete fognaria limitrofa che si concluderà nel 2020. Nei prossimi due anni, dal 2018 al 2020, sono programmati oltre 500 mila euro di investimenti che riguardano la rete afferente fognaria a monte e valle (scarico) del depuratore”.

"A curare la progettazione degli interventi che verranno realizzati sull’impianto - ha sottolineato il direttore - è l’area servizio ingegneria di Gaia spa che attualmente ha terminato la fase di pianificazione prevedendo una serie di opere che consentiranno di dismettere alcune fosse e impianti bordo lago portando i reflui al nuovo impianto".

"E’ stato anche previsto un nuovo collettore di scarico dell’impianto - ha aggiunto Peruzzi - che consentirà di scaricare i reflui trattati a valle della diga di Gramolazzo. Questo vuol dire che, anche quando il depuratore sarà in funzione, non scaricherà nel lago, dove sono soventi recarsi i cittadini”.

Sul tema comunque Gaia ha promesso di ritornare organizzando anche delle iniziative con l’amministrazione comunale. Mentre agli utenti non resta che aspettare fiduciosi che le tempistiche della società vengano rispettate.