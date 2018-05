Ferito dopo la caduta da un albero

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 21 maggio 2018, 13:36

Codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio. Lo ha emesso la Sala Operativa della Regione Toscana prolungando la vigilanza già emessa per oggi, lunedì

domenica, 20 maggio 2018, 14:18

Si sta lentamente avvicinando una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali, mentre da domani ci sarà una intensificazione, con piogge più intense e temporali, anche forti

domenica, 20 maggio 2018, 10:14

Va in archivio la prima giornata di consultazioni nei comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana per la proposta di fusione. L'affluenza alle 22 è stata del 36,3 per cento (decisamente più alta a Castiglione, 46,5 per cento, che a Villa, 25,3 per cento).

venerdì, 18 maggio 2018, 21:20

I volontari, guidati dal presidente Massimo Turri, hanno spiegato che cosa è la Protezione Civile e come è strutturata, le attività che svolgono gli Autieri e infine il tema più importante: regole di comportamento da tenere durante un'emergenza

venerdì, 18 maggio 2018, 17:07

Pieve Fosciana, sabato 2 e domenica 3 giugno, grazie all’A.S.D. Pieve Fosciana, con il patrocinio del comune, diventerà un villaggio dello street food e delle squisitezze locali. E’ la manifestazione “In cammin mangiando” con uno speciale “Caccia Village”, con tutte le novità legate al mondo venatorio

venerdì, 18 maggio 2018, 13:09

E' quanto dichiarato da Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana che commenta così la decisione della Commissione Europea si sanzionare l'Italia a causa della ripetuta violazione dei limiti UE per il particolato Pm10