Garfagnana



Gallicano si arricchisce di tre nuovi defibrillatori

lunedì, 28 maggio 2018, 11:07

di loreno bertolacci

Piccola comunità (si fa per dire) ma con una attività alla pari dei grossi centri della valle. Continua difatti il percorso per la valorizzazione delle nostre zone con particolare attenzione, questa volta, alla salute di chi vi abita.



Con grandi sacrifici e con una passione che fa invidia alle migliori organizzazioni di volontariato si è concretizzato il sogno della comunità composta dai paesi di Turritecava, Colle Acinaia, Campi e Busdagno di avere sul proprio territorio i defibrillatori, queste macchine salvavita che si stanno diffondendo ed installando in varie parti del territorio. Ben tre defibrillatori sono stati istallati e si stanno istallando grazie all’opera dell’associazione La Campagna, che opera sul territorio del comune di Gallicano.



Acquistati grazie ad una cospicua offerta di una azienda cartaria locale, la “Cartiera del Borgo srl gruppo Romano” e da piccoli contributi in denaro ed opere della comunità, sono stati inaugurati sabato a Colle Acinaia alla presenza di autorità locali ed amministratori oltre che dei rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio. Dopo l’apertura della manifestazione da parte del sindaco di Gallicano David Saisi e dell’avvocato Romina Giusti che ha brevemente descritto il percorso intrapreso per raggiungere, non senza difficoltà, questo importante traguardo, è stata la volta dei ringraziamenti da parte degli intervenuti.



Una particolare ringraziamento è stato rivolto alla Misericordia di Borgo a Mozzano che ha aiutato l’iniziativa accollandosi gli oneri della manutenzione di questi delicati strumenti che spesso fanno la differenza in un soccorso, riportando alla vita soggetti colpiti da problemi cardiaci. Un percorso appena iniziato assicurano gli intervenuti alla manifestazione. Difatti verranno fatti parecchi corsi per l’utilizzo degli apparati, corsi che porteranno un gran numero di persone, che si aggiungeranno alle numerose già formatisi, alla conoscenza dei metodi di primo soccorso spesso indispensabili per salvare una vita.



La benedizione del parroco Don Reno Rossi ha concluso la manifestazione, seguita da un ricco buffet dove tutti gli intervenuti hanno potuto degustare le speciali torte e pizze sempre di produzione locale con il volontariato dell’associazione La Campagna. Una comunità operosa ed attenta ai problemi sociali che può servire da guida ed esempio per tutte quelle associazioni e comunità dedite al bene comune e degli altri. Appuntamento, ne siamo sicuri, alla prossima imminente manifestazione.