Gramolazzo si trasforma in un laboratorio di sculture digitali

mercoledì, 30 maggio 2018, 18:11

Il progetto di scultura digitale “Digital Stone Project” nasce grazie all’accordo siglato tra Garfagnana Innovazione S.r.l. e Digital Stone Project, organizzazione tecnologica no profit americana statunitense nata nel 2005 da un gruppo di scultori al servizio di artisti, architetti e designer di tutto il mondo che ha come obiettivo quello di fornire loro le conoscenze necessarie per realizzare innovative opere d’arte tridimensionali utilizzando la tecnologia digitale.



“Il workshop giunge quest’anno alla sua sesta edizione e avrà la durata di un mese, dal 3 giugno al 30 giugno - racconta Marco Lombardi, presidente di Garfagnana Innovazione - e vedrà i migliori studenti selezionati dalle più importanti università americane realizzeranno la loro opera digitale grazie ai robot scultori programmati dai tecnici di Garfagnana Innovazione, macchine ad elevate prestazioni di qualità e precisione per la lavorazione del materiale lapideo. Ogni artista sarà impegnato nel realizzare una scultura in marmo, in primo luogo sbozzata con un robot a 7 assi che eliminerà i pezzi di materiale attribuendo una forma approssimativa alla scultura, la quale verrà terminata a mano dagli artisti. Un workshop che rappresenta un collegamento tra il passato, l’antica arte di forare e scolpire la pietra ed il marmo con trapani e scalpelli di varie forme, ed il presente e futuro, la tecnologia che offre l’opportunità di realizzare l’arte tramite l’applicazione digitale, l’utilizzo di tecnologia 3D, l’innovazione e la ricerca.”



L’inaugurazione del workshop si terrà domenica alle 10.30 presso la sede di Garfagnana Innovazione in Via Primo Tonini 82 a Gramolazzo - Minucciano (Lucca). Di seguito il programma: - Ricordo di Lawrence Argent (1957-2017), co-fondatore di DSP a cura di Marco Lombardi (presidente di Garfagnana Innovazione); - saluto delle autorità presenti; - presentazione Digital Stone Project VI a cura di Stefano Coiai (CEO di Garfagnana Innovazione), Jon Isherwood (presidente del DSP); - progetto Mautech (alternanza scuola lavoro) - intervento di Massimo Fontanelli (dirigente scolastico I.S.I. Garfagnana); - esperienza sull’utilizzo della tecnologia applicata alla scultura, a cura dell’artista Maria Gamundi; - inaugurazione Digital Stone Project VI; - ricco buffet con prodotti tipici della Garfagnana.



A partire da lunedì 4 giugno e fino al 27/28 giugno inoltre sarà possibile ammirare gli artisti impegnati a realizzare i loro capolavori presso la stessa sede di Garfagnana Innovazione. Tra i membri del consiglio del Digital Stone Project sono presenti inoltre artisti e scultori dalla fama internazionale come Jon Isherwood (presidente), Enrique Rosado, Robert Michael Smith, Michael Rees e Guy Snover.



Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di arte e tecnologia per assistere ad una manifestazione unica nel suo genere, arte e scultura connesse alle più evolute tecnologie e strumenti digitali per creare opere d’arte innovative in pietra.