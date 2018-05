Garfagnana : villa di castiglione



Grande partecipazione all'incontro per il "No" alla fusione

domenica, 13 maggio 2018, 09:43

Venerdì sera 11 maggio si è svolta l'iniziativa del "No" alla fusione a Castiglione Garfagnana. La sala consiliare era strapiena. Grande partecipazione di pubblico, dimostrazione della forte necessità d'informazione sul tema della fusione.



L'avvocato Italo Galligani ha fatto da moderatore alla serata, caratterizzata comunque da pacatezza ed educazione da parte di tutti gli intervenuti. Hanno relazionato ed illustrato le ragioni del "No" il consigliere di Castiglione Stefano Folegnani, nonchè Mario Regoli e Leonardo Mazzei del Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio. Dopo l'ampio dibattito, Marco Bonini, anche lui del Comitato, ha fatto le conclusioni dell'iniziativa.

La prossima iniziativa è fissata per lunedì 14 maggio a Corfino, presso la sala parrocchiale, alle 21. Introdurrà il consigliere di minoranza del comune di Villa Collemandina, Alberto Comparini; seguiranno gli interventi dell'avvocato Italo Galligani e del professor Mario Regoli, esponenti del Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio.