Garfagnana



Il presidente del Consorzio risponde direttamente ai cittadini per le segnalazioni sui corsi d’acqua

martedì, 22 maggio 2018, 12:37

Hai una segnalazione per un intervento su un corso d’acqua, una richiesta di informazione su tempistica e modalità sui lavori in programma, una criticità idraulica da porre in evidenza?

Adesso, interagire col Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord diventa molto più semplice ed immediato.

E’ attivo da pochi giorni il servizio “Dillo al presidente”: un nuovo strumento, creato appositamente per i cittadini e facilmente accessibile dall’home page del sito istituzionale dell’Ente, attraverso cui sarà possibile evidenziare problematiche, segnalare richieste o domande. Ed ottenere naturalmente risposta, tramite email.

Compilando infatti il modulo apposito, i cittadini potranno sottoporre eventuali segnalazioni e criticità, riscontrate sul territorio, direttamente all’attenzione del presidente Ismaele Ridolfi: che attraverso il prezioso lavoro dei tecnici e degli uffici, provvederà rapidamente a rispondere in merito ai problemi comunicati.

“Se vuoi segnalarmi problemi su un corso d’acqua, utilizza il servizio “Dillo al presidente” – spiega Ismaele Ridolfi, rivolgendosi direttamente ai cittadini – Avvalendomi della collaborazione dei tecnici e degli uffici, ti risponderò nel minor tempo possibile. La tua segnalazione ci aiuterà a migliorare la nostra attività e ad accrescere la sicurezza del territorio”.

Il servizio è attivo per l’intero comprensorio del Consorzio. Ai cittadini che avanzeranno la segnalazione, viene richiesto unicamente di evidenziare pochi dati: nome e cognome, comune di appartenenza, indirizzo email e – nella maniera più dettagliata possibile – la criticità messa in luce.