Garfagnana



Isi Garfagnana, concluso il corso per addetti agli impianti termoidraulici

giovedì, 17 maggio 2018, 11:32

L’ 11 maggio 2018 alle 15, presso il laboratorio di termoidraulica dell’ISI Garfagnana all’ Incubatore d’Impresa Loc. Rocca degli Estensi Camporgiano, si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto dal titolo TERM-E Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici, finanziato dalla Regione Toscana – Garanzia Giovani.

Il percorso, conclusosi il 9 maggio con l’esame di qualifica, ha formato 10 addetti alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici, alcuni dei quali hanno già, prima della fine del percorso, ottenuto concrete proposte di lavoro da parte di imprese termoidrauliche del nostro territorio.

Il corso della durata di 2100 ore ha previsto 630 ore di stage in azienda che hanno contribuito alla formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Hanno ospitato le attività di tirocinio imprese nel settore della termoidraulica: Diversi Impianti srl, S.I.T. Società Coperativa snc, Thermoidea srl, MCB S.A.S. di Bardanti Claudio & c., Esseti snc di Grilli Giovanni & c, Termonova di Dini Baldaccini Cardosi e Lunardi, DVL Service, R.A.M.A srl, Idroterm, Serafini e Tocchini, Idraulica Bertoncini di Bertoncini Danilo, Terni Luigi, SCT che ringraziamo per la disponibilità e la competenza dimostrata.

Il progetto è stato realizzato dall’ISI Garfagnana con il partenariato dell’agenzia formativa Per-Corso, Consorzio Formetica, Sevas, in collaborazione con l’agenzia per il Lavoro ALI spa che ha contribuito alla fase di accompagnamento al lavoro e le aziende nel settore di termoidraulica S.I.T. Società Coperativa snc, Thermoidea srl, Esseti snc di Grilli Giovanni & c, Idraulica Bertoncini di Bertoncini Danilo, RS per le docenze.

Per maggiori informazioni 0583/333305 agenzia Per-Corso.