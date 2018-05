Garfagnana



La provincia stanzia 1,2 milioni per sistemare le strade

giovedì, 31 maggio 2018, 16:38

E' di 1,2 milioni di euro lo stanziamento della provincia di Lucca per una prima parte di lavori di sistemazione di molte strade di propria competenza nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio e Garfagnana e in Versilia. Interventi che riguarderanno prioritariamente le nuove asfaltatura ma anche il rifacimento della segnaletica e la potatura degli alberi.

Il presidente della provincia Luca Menesini ha infatti firmato il decreto collegato al programma annuale straordinario di manutenzione viaria che libera queste risorse e consentirà agli uffici di Palazzo Ducale di procedere ai successivi atti amministratori e alla gara di appalto per fare poi partire i lavori nel periodo estivo.

Contemporaneamente Menesini invierà in questi giorni una lettera a tutti i sindaci dei comuni del territorio per fissare un incontro durante il quale saranno individuate le successive priorità dei vari comuni sulle strade che necessitano di maggiore manutenzione.

Le asfaltature scatteranno all'inizio dell'estate, poi si procederà al rifacimento di alcuni tratti di segnaletica orizzontale e, infine, a settembre, partirà la manutenzione delle alberature con ripulitura del tronco e taglio delle ramificazioni che interferiscono con la circolazione.

“Il milione e 200mila euro stanziato grazie all'erogazione del Ministero delle infrastrutture – spiega Menesini – è una prima tranche che consentirà di intervenire nei tratti più disastrati di alcune importanti arterie provinciali sia in Lucchesia che in Versilia. I lavori della prossima estate serviranno proprio a questo. Sulla base poi delle indicazioni dei sindaci stileremo un cronoprogramma per gli interventi di asfaltatura e manutenzione dal 2019 al 2023 in virtù delle risorse stabilite e assegnate dal governo (2,9 milioni per ogni provincia) per i lavori sulla viabilità provinciale. Si tratta di risorse importanti che danno nuova linfa ad un settore strategico consentendoci di aprire nuovi cantieri per garantire la sicurezza su strade di pianura, di collina e di montagna. Avere strade in buone condizioni, perfettamente percorribili e sicure è una prerogativa degli enti locali che lavorano per dare ai cittadini servizi migliori e realizzare opere pubbliche che aumentino la qualità della vita di tutti i giorni”.

Ecco, di seguito, l'elenco delle strade in Lucchesia (Piana di Lucca e Valle del Serchio Garfagnana) sui cui la provincia farà partire i lavori per la posa del nuovo manto di asfalto. Per alcune strade si tratta di rattoppi e sistemazione di buche o avvallamenti, per altre di risanamenti e rifacimenti del manto bituminoso.

Zona di pianura

SP 27 di Sottomonte: dal Km 1+000 al Km 4+500 (Capannori);

SP 74 del Frizzone: dal 0+000 al Km 1+000 (Capannori);

SP 61 Variante di Porcari : dal Km 0+000 al Km 2+500 (Capannori); e dal Km 4+000 al Km 6+000 (Porcari);

Sp. 3 Lucchese- Romana: dal Km 10+000 al Km 12+500 (Altopascio);

SP 29 di Marlia: dal Km 0+000 al Km 5+000 (Capannori);

Sp 1 Francigena – risanamento e tappeto, tratto loc. la Tabarana dal km 5+500 al km 6 +500 (Lucca);

SP 1 Francigena – risanamento e tappeto tratto S. Martino in Freddana dal Km 8+000 al Km 12+000 (Pescaglia);

SP 4 Mammianese: Caporaletto dal Km 4+000 al Km 5+000 (Montecarlo);

SP 25 Del Morianese: dal Km 1+000 al Km 3+000 (Lucca);

SP 6 traversa Valdinievole dal Km 4+000 al km 5+000 (Altopascio)

SP 36 dei Biagioni dal Km 1+000 al Km 4+000 (Altopascio);

Zona pedemontana

SP58 “Passerella di Bolognana” - Tra ingresso Kedrion e Abitato Bolognana – alcuni Rappezzi (Gallicano);

SP38 “di Coreglia” - ricariche per cedimento km 3, rappezzi presso cimitero Coreglia (Coreglia Antelminelli);

SP 41 “di Molazzana” - tornanti nei pressi del Km2 (Molazzana);

SP7 “di Barga “ - Da Ponte Lombardini km4+800 a SP44 intero tratto, da Palmente km 3 a Abitato Barga km 4+000 alcuni rappezzi . Da Catagnana km 6+500 a bivio Albiano km 8+000 alcuni rappezzi; ( Barga)

SP11 “del Saltello” (Barga);

SP40 “Gallicano Mologno” - alcuni rappezzi da Gallicano al Ponte sul Serchio (Gallicano);

SP 43 “di Monteperoli” - dal km 0+000 al km 2+000 (Gallicano), dalla loc.San Carlo 5+500 al km 7+400 ( Castelnuovo Garfagnana);

SP39 “di Vergemoli” (Fabbriche di Vergemoli);

SP37 “di Fabbriche di Vallico” - da km0+000 al km 2+500 (Borgo a Mozzano)) dal km 5+400 al km 6+000 (Fabbriche di Vergemoli);

SP 55 “di Boveglio” - 5+500 Distendino al km 6+500 Colognora, dal km 10+000 al km 12+000 zona passo del Trebbio (Villa Basilica), dal km 15+000 al km 16+000 (Benabbio);

SP56 “di Valfegana” - dal km 0+000 al km 0+700 (Bagni di Lucca);

SP32 “di Pescaglia” - dal km 4+000 al km 6+000, poi dal km 10+500 zona cimitero al km 11+600 alcuni ( Pescaglia);

SP 60 vari interventi sull'intero tratto (Pescaglia);

SP20 “Calavorno Campia” – dal km 0+000 ponte di Calavorno al km 6+500 Bolognana Nord ripristino varie buche localizzate (Borgo a Mozzano e Gallicano);

SP2 “Lodovica” dal ponte di Rivangaio al ponte Celetra, dalla rotonda di Valdottavo km6+000 fino a fine abitato Diecimo 9+500 rappezzi di estesa dimensione, dal campo sportivo di Borgo a Mozzano 10+500 al km 12+000, dal km 12+500 al km 14+000 alcuni rappezzi su cedimenti stradali, km 14+700 rifacimento integrale della curva con asfalto ad alta aderenza (curva cartieraWepa), da pian della Rocca nord km 16+000 a Calavorno km 17+500 ripristino ampie zone di pavimentazione (Borgo a Mozzano).

Zona montana

SP 12 di Pradarena – dal km 5+000 Capanne di Sillano al km 13+300 Passo di Pradarena - Comune Sillano Giuncugnano;

SP 16 di San Romano – dal km 2+200 al km 2+400 Pontecosi alcuni rappezzi dal km 7+200 al km 8+400 Sillicagnana alcuni rappezzi e ricariche, dal km 9+200 al km 11+000 bivio di Naggio e dal km 11+800 al km 12+600 comune San Romano in Garfagnana;

SP 50 di Vagli – dal km 0+000 al km 3+000 loc. Ferriera. Comune di Camporgiano e Comune di Careggine. Dal km 9+000 al km 10+200 Vagli Sotto;

SP 51 di Minucciano – dal km0+900 al km 1+800 loc. Nicciano- Piazza al Serchio;

SP 59 di Minucciano-Pieve S. Lorenzo - intero tratto alcuni rappezzi Comune di Minucciano;

SP 67 di Magliano-Ponteccio-Dalli-Sillano – dal km 0+000 al km 5+000 Dalli Sopra, dal km 7+000 Ponteccio al km 9+000 Magliano, Comune di Sillano Giuncugnano;

SP 69 Castelnuovo-Colle-Careggine - dal km 4+500 bivio Rontano al km 6+000 Castelnuovo di Garfagnana dal km 11+700, Foce di Careggine al km 13+500 Salceta Comune di Careggine;

SP 71 di San Pellegrino in Alpe – dal km 10+000 La Fredda al km 14+300 confine con la Provincia di Modena (Castiglione di Garfagnana);

SP 72 del Passo delle Radici – dal km 92+500 al km 93+000 Casina Rossa alcuni rappezzi Villa Collemandina dal km 77+000 Passo delle Radici al km 84+500 Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana.

Ricordiamo, infine, che la Provincia di Lucca gestisce complessivamente 650 km di strade di cui 110 rappresentati dalle strade regionali e 540 da quelle provinciali. Di queste, 270 chilometri sono situati in zona pedemontana, 200 in zona montana e 180 in pianura. E sono le strade dell'area montana a presentare la maggiori criticità perché soggette a danni creati da fattori climatici, ma anche alla morfologia stessa del territorio.