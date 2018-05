Garfagnana



Lega: “Sanità, disagi ai pazienti per i ripetuti tagli"

mercoledì, 30 maggio 2018, 14:04

“I ripetuti tagli che da anni subisce il comparto della sanità stanno creando situazioni di disagio ai pazienti e alle persone bisognose di cure”. Lo dichiara la Lega Mediavalle e Garfagnana che evidenzia una netta diminuzione dei servizi di assistenza domiciliare e ambulatoriale subita specialmente dalle persone anziane.

La Lega, in particolare, fa l’esempio di quanto è successo nel comune di Borgo a Mozzano: “I pazienti – ha dichiarato il Carrioccio -, al bisogno del medico di condotta soprattutto per visite domiciliari, si sono sentiti rispondere che a causa dei continui tagli al personale sanitario, non possono garantire servizio a tutti e con celerità. Sul territorio di Borgo a Mozzano, infatti, mancano almeno quattro medici e così il singolo dottore presente non riesce a visitare fuori ambulatorio”.



“I medici – ha spiegato la Lega -, oltre a svolgere il proprio lavoro, devono contemporaneamente rispondere al telefono, preparare le ricette, ecc. Oggi purtroppo, a causa dei tagli al servizio sanitario, non ci sono i giusti rimpiazzamenti di chi arrivato alla soglia del pensionamento”.



“La salute e il benessere – ha concluso - sono due diritti riconosciuti e tutelati, per questo devono essere “salvaguardati”. La situazione è destinata a peggiorare poiché i medici attivi sul territorio oggi devono gestire sempre più problematiche di salute non garantendo cosi un giusto ed equo servizio”.