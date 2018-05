Lega: "Soddisfazione per l'inizio dei lavori alla curva del "Bollore"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 25 maggio 2018, 15:22

E’ stato depositato stamattina in prefettura a Lucca un esposto da parte del segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, Simone Simonini, in cui si chiede un incontro con il prefetto a seguito della raccolta di centinaia di firme di cittadini preoccupati per la sicurezza sul territorio e per la questione...

venerdì, 25 maggio 2018, 12:23

Dai principi generali alle definizioni, dalle figure responsabili all’importanza dell’informativa Conflavoro PMI accompagna aziende e professionisti nel cambiamento della privacy

venerdì, 25 maggio 2018, 11:02

La settima edizione della Parata Nazionale della Bandiera Under 18, grande manifestazione sportiva organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori in programma nei giorni 1, 2 e 3 giugno, quest’anno sarà ospitata a Lucera, in provincia di Foggia. Presenti gli Sbandieratori e Musici di Gallicano

mercoledì, 23 maggio 2018, 14:00

La Garfagnana rappresenta la prima realtà composta da ben 14 comuni ad aver avviato un unico piano strutturale intercomunale. Prossima all'obiettivo anche la Mediavalle con cinque comuni vicini all'adozione di uno strumento unico

mercoledì, 23 maggio 2018, 10:42

Il Comitato per l’Attuazione della Costituzione Valle del Serchio, nonchè i gruppi consiliari “Innovarsi per Castiglione” e “Il Comune in comune” di Villa Collemandina, esprimono congiuntamente la loro viva soddisfazione per l’esito del referendum sulla proposta di fusione

martedì, 22 maggio 2018, 17:59

Con una nota la Lega Mediavalle e Garfagnana, tramite le parole del segretario Simone Simonini, interviene dopo il risultato consultivo sulla fusione tra Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina