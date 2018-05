Garfagnana



Lega: "Villa di Castiglione, la fusione è un rischio per gli interessi dei cittadini"

giovedì, 17 maggio 2018, 09:23

Martedì la Lega ha tenuto due incontri, alle 20 a Castiglione di Garfagnana e alle 21.15 a Corfino. I dibattiti sono stati molto interessanti con domande e interventi dal pubblico. I consiglieri regionali Elisa Montemagni e Marco Casucci, introdotti dal segretario locale nonché consigliere provinciale Simone Simonini, hanno spiegato tutti i punti fondamentali sulla fusione, chiarendo che la Lega non è contraria a prescindere pur ritenendo questo metodo un rischio per gli interessi dei cittadini.

"Non si può incentrare il dibattito delle fusioni - ha esordito il Carroccio - solo sul fattore economico, con sovvenzioni a pioggia, senza che siano finanziati veri e concreti progetti. La Lega, come sancito dall’articolo 5 della costituzione italiana, “nella promozione delle autonomie locali, attuando nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo”, crede nella valorizzazione delle realtà montane, considerandole una risorsa da incentivare e non da tagliare in cambio di finanziamenti senza progetto".



"Abbiamo portato anche l’esempio dei due comuni fusi in Garfagnana - ha spiegato -, dove le amministrazioni si ritengono pienamente soddisfatte mentre la maggior parte dei cittadini sono di parere diverso. Si è voluto spiegare l'importanza del voto, ma prima ancora dell’informazione al cittadino in modo che lo stesso sia ben consapevole di ciò che sceglierà in cabina elettorale, sapendo che indietro non si potrà tornare, visto che non sono previste nuove istituzioni di comuni sotto i 10 mila abitanti".

"Si è sottolineato anche - conclude la Lega - la riduzione degli amministratori sul territorio, lasciando così le più piccole frazioni lontane dal palazzo comunale. Da sottolineare però la defezione di ogni organo di stampa agli incontri".